Mayeli Alonso confiesa cuando dejó de amar a Lupillo Rivera: ‘Me sentí usada, ultrajada’

La ex del "toro del corrido" además dice porque nunca le pudo ser infiel

Mayeli Alonso sigue dando tremendas declaraciones a “El Gordo y La Flaca” sobre su divorcio de Lupillo Rivera tras 12 años de matrimonio.

La empresaria confesó lo que causó el distanciamiento entre ella y su aún esposo.

“Yo ya sabía que yo era la mujer con la que Lupillo no quería morir porque la mujer en la que me convertí no le gustaba”, dijo. “La mujer de antes era totalmente dependiente de él, no había cosa que Lupe no quisiera que yo no le cumpliera, no había capricho que yo no le cumpliera. Todo lo hice por él”.

Alonso también dijo que era imposible serle infiel al hermano de Jenni Rivera y lo dejó de amar cuando salió a la luz pública la noticia de su separación.

“Si conocieras a Lupe, es un hombre a quien no se le puede ser infiel”, confesó. “Como hombre no lo quiero, en un día se me salió ese hombre del corazón… en el momento en que salió todo en los medios y que se habló de que yo había sido infiel”.

Kike Meneses fue un nombre que salió a relucir como el supuesto tercero en discordia en el matrimonio.

“Yo la verdad me sentí usada, me sentí ultrajada, utilizada porque a él no le costaba nada decir que era mentira, a menos que quisiera seguir con este juego. Conozco y he compartido, conozco a su esposa”, agregó.