Qué será de tu semana: Horóscopo del 24 al 30 de junio 2018

No se preocupará por el dinero. Los afectos circulan con naturalidad.

Amor: Venus en Leo indica pasión. Estará bien en la medida en que acepte que toda relación tiene sus momentos de éxtasis junto con momentos de meseta.

Dinero: Con efectivo a corto plazo. Pruebe varias opciones a la vez, una de ellas será la que salve su inversión y lo haga crecer.

Clave de la semana: Ponga a colaboradores rebeldes en su lugar.

Marte en Acuario no lo favorece. Deseos que tardarán en cumplirse.

Amor: Problemas laborales inciden en la relación. Céntrese en cosas más dulces que las deudas. Si no aprovecha el momento puede arrepentirse después.

Los planetas no son benignos con usted. por el momento. Lo afectivo mejorará.

Los sueños sueños son. No tendrá la fuerza de Marte a su entero favor.

Dinero: Nada de exagerar con las pretensiones. No se complique la vida, con un esfuerzo moderado obtendrá el doble que de costumbre.

Tendrá estrictamente lo que necesita, pero aún no tendrá lo que sueña.

Amor: Aunque lo asuste conocer gente nueva, no deje de asistir a ninguna reunión: la amistad ayudará a que olvide problemas sentimentales que se avecinan.

Dinero: Período creativo aunque no muy redituable. Use al máximo sus recursos y saldrá indemne de cualquier crisis.

Clave de la semana: No reniegue nunca de su infinita sensibilidad.

Buenas nuevas en el amor. Las finanzas mejoran gracias a Venus en Leo.

Amor: Se le presenta imprevistamente una oportunidad de oro. Trate bien a quienes lo acompañan porque en las buenas y malas hace falta con quién compartir.

Dinero: Contra viento y marea, compañeros, socios y empleados colaborarán con usted. No se exceda en sus demandas.

Clave de la semana: Una palabra cariñosa puede salvar a alguien de caer; ofrézcale.

Enfrentamientos que frenan su proceso. Alíese con quienes lo apoyan.

Amor: Bajo los influjos de Venus en Leo pondrá orden en su vida doméstica. Pareja y familia pueden resistirse a su necesidad, pero cederán finalmente.

Dinero: No es tiempo de nuevos emprendimientos; tiene que afianzarse en lo que ya conquistó. Gran fuerza de voluntad.

Clave de la semana: No es lo mismo tener carisma que tener autoridad. Impóngase.

Venus opuesto genera fuerte atracción física, pero también desacuerdos.

Amor: Pelean un poco y vuelven a amigarse casi enseguida. La vida sentimental del signo será feliz aunque agitada.

Dinero: Con la capacidad mental, la creatividad y el buen humos de siempre, hará rendir su tiempo y el de sus colaboradores.

Clave de la semana: Tome con pinzas cualquier crítica poco constructiva.

Molesto con todo. Decepciones amorosas lo tienen a maltraer.

Amor: Si una herida emocional no ha cicatrizado, tiene que darse su tiempo. No le conviene reincidir ahora con un ex.

Dinero: Decepciones que se deben más a su ambición insatisfecha que a la realidad. Si escasean sus recursos recorte gastos en vez de acumular deudas.

Clave de la semana: Evite todo enfrentamiento que lo obligue a tomar partido.