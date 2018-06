La novia de Chef Jame sale a defenderlo después de la suspensión en Telemundo

"Lamentablemente nos regimos en un mundo con doble moral donde prevalece 'a política correcta'"

Luego del escándalo que protagonizó el Chef James Tahhan cuando Telemundo informó que había sido suspendido por tiempo indefinido, junto a su compañera Janice Bencosme, por considerar inapropiado el gesto de ponerse los dedos al costado de los ojos para rasgárselos e imitar las facciones de los asiáticos, la novia del venezolano salió a defenderlo.

Russel Conde, quien siempre ha mantenido un perfil muy bajo en cuanto a medios se refiere, rompió el silencio para defender a James compartiendo en las redes sociales una foto de ambos y escribiendo lo siguiente:

“Somos de los que creemos que la felicidad no se publica SE VIVE, pero hoy siento la necesidad de gritarle al mundo entero que comparto mi vida con un ser maravilloso, el que me enseña que no hay nada imposible de lograr en este mundo, que con disciplina, determinación y pasión somos capaces de sobrepasar nuestras propias expectativas. Un ser que da el todo por el todo por sus seres queridos, noble, buen amigo, de buen corazón sin maldad, ni RACISMO en su corazón. Lamentablemente nos regimos en un mundo con doble moral donde prevalece ‘a política correcta’.

Mi amor, a la gente buena le suceden cosas buenas juntos, con Dios agarrados de la mano tu talento y humildad sobrepasaran fronteras!!!! Te amamos!!!!! ARRIBA CHEF JAMES!!!!!! ❤ #TeamchefJames”.

Russel y James llevan varios años de pareja y viviendo juntos. Hace unos meses el chef de ‘Un Nuevo Día’ le dio anillo y le pidió matrimonio. Boda que se realizará a finales de este años.

Recordemos que Chef James y Janice no fueron los únicos suspendidos por hacer ese mismo tipo de acto en referencia al partido del Corea donde el resultado hizo que, gracias a dicho país, México siga en carrera en la Copa Mundial de Rusia. También parte del elenco de ‘El Señor de los Cielos’.

Luego de que Carmen Abud compartiera en Instagram un video donde se los ve haciendo el gesto considerado inapropiado, Telemundo decidió suspenderlos. Mientras que para los colaboradores de ‘Un Nuevo Día’ la suspensión es indefinida, para los de ‘El Señor de los Cielos’ es temporal… Así lo dicen ambos comunicados enviados por dicha cadena.