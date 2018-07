Jornaleros y salarios: centro de renegociación del TLCAN

Al presidente electo de México le interesa mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores

MEXICO.- Al futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le interesan dos asuntos que podrían convertirse en el centro de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN): mejorar las condiciones de trabajo de los jornaleros agrícolas y el salario mínimo para acercarlo o igualarlo con los principales socios comerciales del país.

Ambos asuntos los cantó en campaña en cada uno de los pueblos que recorrió con el eslogan de campaña “primero los pobres“ y han sido dos de los grades pendientes de la relación comercial durante décadas. El izquierdista dijo en las últimas horas que apoyará al gobierno actual en la transición de las negociaciones, pero previamente garantizó que “no firmará nada que perjudique a los mexicanos“.

En el caso de los trabajadores temporales agrícolas y de oficios, organizaciones binacionales como el Centro de Atención al Migrante han alertado sobre la necesidad de un acuerdo oficial entre México y Estados Unidos similar al que existe con Canadá para que sea vigilado por ambos gobiernos.

Hasta ahora las dos naciones han dejado a las empresas hacer los contratos directos y ha dejado en la indefensión a miles de mexicanos quienes, sin apoyo, son blanco de abusos laborales por parte de contratistas particulares.

“Las negociaciones en años anteriores se habían centrado en proteger los intereses económicos de ambas partes, no del impacto particular a los trabajadores; ahora se intentará garantizar sus derechos humanos“, advirtió José Jacques Medina, ex diputado, fundador del Movimiento Migrante Mesoamericano y asesor del equipo de López Obrador.

“Va a ser un tema muy importante. Desde el origen del TLCAN en 1994, se ha buscado darle voz y respetar los derechos de los trabajadores temporales en EEUU. Lo ideal para ambos países sería que la economía en México mejorara para que los trabajadores se quedaran en su país, y no tuvieran la necesidad de trabajar en EEUU, pero eso difícilmente va a pasar“.

En el tema de salarios mínimos, el asunto es más interno y genera muchas polémicas porque no depende sólo del mercado interno sino de la oferta- demanda de trabajo internacional. Algunos economistas han cuestionado la conveniencia del aumento de salarios porque lo primero que harían las empresas trasnacionales sería mudarse a otro país con sueldos más bajos.

“Lo que tendría que hacer AMLO para nivelar las desigualdades por las que EEUU nos perjudica, sería aumentando los salarios mexicanos, pero a diferencia de lo que presenta en su discurso, es poco viable. Esto depende de otras cosas‘‘, advirtió Aribel Contreras coordinadora de la carrera de negocios internacionales de la Universidad Iberoamericana.

Contreras enfatiza que el nuevo gobierno “no podrá hacer mucho“ para cambiar el TLCAN porque los cinco puntos más importantes ya se definieron en el presente sexenio, sólo puede darle continuidad y dar estabilidad para evitar fuga de inversionistas.

El NEGOCIADOR DE AMLO

Jesús Saude, será una pieza clave para que tome el rumbo que el próximo presidente quiere. Saude ha trabajado para el Fondo Monetario Internacional en asuntos fiscales; en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, quien fue impulsor del primer acuerdo.

Durante 10 años (2007- 2017) fue director de Economía en la Universidad de Lingnan, Hong Kong, una relación que podría abrir un camino más cercano a China.