Astrología: Descubre tu signo del zodiaco ascendente y cómo impacta tu vida

El ascendente viene cargado con energía importante para cada astro

Es importante saber que las tres energías más importantes de tu Carta Natal son: el Sol (nuestra identidad, cómo brillamos), la Luna (nuestro refugio emocional, nuestra zona conocida) y el Ascendente. Cabe señalar que la energía ascendente resulta de la hora exacta en la que naciste.

El ascendente viene cargado con una peculiaridad: de no estar consciente de la existencia del mismo, suele pasar que se vive en forma de “destino”; digamos que viene hacia nosotros como una flecha magnetizada, que irrumpe desde el exterior como diciéndote: “¡Ey! Despiértate, yo también soy parte tuya, reconóceme”. Por eso cuanto antes empieces a familiarizarte con ello, ¡mejor!

Anímate a iniciar algo nuevo que tenga que ver con tu deseo más instintivo, eso que te enciende hoy. No esperes la aprobación de los demás ni que alguien te acompañe. Guíate por tu impulso y mándate. Recuerda: el que no arriesga no gana.

Tomate al menos una hora al día para el momento del baño y genera un ritual corporal. Podés prender velas, escuchar música mientras te ponés aceites, cremas y hacete pequeños masajes para relajarte. La idea es sacar el pie del acelerador y dedicarte un tiempo para mimarte.

Te propongo que busques una actividad o curso paralelo al trabajo que realizas habitualmente. Necesitas variedad, opciones, ahí vas a encontrar más plenitud y felicidad, además de nuevos vínculos que pueden enriquecerte mucho.

Te proponemos que hagas el ejercicio de una semana de maternar a alguien o algo, a conciencia. Puede ser una persona o una mascota, cuidarla, darle de comer a diario, darle afecto. Involucrarte con el/ella emocionalmente y demostrárselo.

Saca tu brillo. Toma una clase de teatro o encuentra un espacio para ponerte en el centro de la escena y date la posibilidad de sacar a relucir toda tu creatividad. ¡Adelante! Anímate a exponerte.

Diseñá un personal planner o lleva una agenda. Asegurate una semana organizada con horarios, comidas, contactos, cosas que comprar y hacer. Dedicale un espacio a la planificación para cumplir con todos los objetivos que te proponés.

Hacete un escapada de fin de semana de a dos. Idealmente con una pareja, o con un amigo/a, socio/a. Fin de semana de compartir con otro al 100%.

Incursiona en alguna actividad esotérica o sanadora que te llame la atención, que ponga a trabajar tu capacidad de transformar el dolor en algo positivo para ayudarte y ayudar a los demás. Puede ser algún curso de tarot, reiki o alguna terapia alternativa. ¡Tu talento oculto es ser un gran sanador!

Te proponemos que esta semana le digas sí a todo a todos los planes que se te presenten. Que cruces esas “fronteras” o auto limitaciones que te ponés y te abras a la abundancia y a la sana expansión, confiando en que hay un orden mayor. Recordá: si sucede, conviene

Materializa una idea que tengas hace tiempo. Un proyecto, una ilustración, colgar los cuadros que hace meses están en un rincón esperando su momento . Lo que sea, grande o pequeño, pero que sea tangible. ¡Manos a la obra!

Hacé algún cambio radical de look. Algo distinto e inesperado que te saque de lo cotidiano, de lo común. Cortarte el pelo diferente, cambialo de color, usar ropa que usualmente no te animás a ponérte, jugá con lo extravagante.

Comienza por hacer yoga y meditación. Genera un espacio por la mañana para realizar pequeños estiramientos y posturas que te ayuden a empezar el día más centrado.

Por: Valentina Lasipur