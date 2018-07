Exjugador de NBA y UCLA se atrinchera en casa y termina muerto

La madre de Tyler Honeycutt llamó a la policía ante la actitud "errática" de su hijo, ocasionando una barricada con disparos desde ambos frentes

Un ex jugador de baloncesto de la NBA y la UCLA que se atrincheró dentro de una residencia de Sherman Oaks tras supuestamente disparar un arma contra la policía fue encontrado muerto el sábado temprano, informó la policía.

Los familiares identificaron al hombre como Tyler Honeycutt, un ex jugador de baloncesto de UCLA que tuvo una breve carrera en la NBA. De la noche a la mañana, agentes del SWAT del Departamento de Policía de Los Ángeles entraron a la casa y descubrieron el cuerpo del hombre, dijo la policía en un tweet poco antes de las 4:00 a.m. No está claro cómo murió.

La barricada comenzó alrededor de las 5 p.m. del viernes, cuando la policía recibió una llamada de la madre del sospechoso, quien dijo que su hijo estaba actuando erráticamente. Por lo visto, cuando los agentes llegaron a la casa, cerca de Riverside Drive y Tyrone Avenue, el sospechoso abrió fuego contra ellos.

Los oficiales respondieron al fuego, y el sospechoso se atrincheró dentro de la casa durante varias horas. Por suerte, ningún oficial resultó herido en el tiroteo, aunque al menos 30 residentes que rodean la casa fueron evacuados por precaución.