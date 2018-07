Inmigrante embarazada sangra durante ocho días en cárcel para indocumentados sin atención médica

La mujer perdió a su bebé de cuatro meses y fue finalmente deportada

Siguen las denuncias de mujeres embarazadas en centros de detención para inmigrantes que aseguran que se les negó atención médica, se les puso grilletes electrónicos entre otros abusos.

Este es el caso de E, una inmigrante embarazada de 23 años proveniente de El Salvador. La mujer luego de aplicar para el asilo fue llevada al centro de detención para inmingrantes en San Luis, Arizona.

A los dias de estar allá comenzó a sangrar fuertemente lo que la llevó a pedir ayuda médica sin recibir respuesta por parte de los oficiales, dijo la mujer a BuzzFeed.

Ella había venido a los Estados Unidos desde El Salvador después de descubrir que estaba embarazada, con la esperanza de criar a su hijo en un hogar más seguro.

“Llegó un funcionario y me dijeron que ese no era un hospital y que no eran médicos. No me cuidaron”, dijo a BuzzFeed la mujer que tenía cuatro meses de embarazo.

“Me di cuenta de que estaba perdiendo a mi hijo. Fue su vida la que me estaba desangrando. Estaba manchando todo. Pasé unos ocho días simplemente tumbada en mi celda. No podía comer, no podía hacer nada. Empecé a llorar y llorar y llorar “.

“Me duele el alma que haya muchas mujeres embarazadas que puedan perder a sus bebés como yo y que no harán nada para ayudarlos”, dijo.

Alrededor de una semana después de hablar con BuzzFeed News, E renunció a su lucha por el asilo y aceptó una deportación voluntaria con rumbo a El Salvador.

Este caso se suma a otras denuncias documentadas por varios grupos defensores de los inmigrantes que contravienen la directiva del gobierno que establece que ICE es responsable de “garantizar que las detenidas embarazadas reciban atención médica adecuada, incluida la realización de transferencias a instalaciones que puedan brindar el tratamiento médico adecuado”.

Sin embargo ya son varios casos de mujeres en detención migratoria que a menudo se les niega la atención médica adecuada, incluso cuando la necesitan desesperadamente, se les coloca grilletes alrededor del estómago mientras se transportan entre instalaciones, sumado a distintos maltratos físicos y psicológicos.

Casos similares se han reportado, según la investigación de BuzzFeed, en más de seis centros de detención diferentes en California, Texas, Nuevo México y Arizona.