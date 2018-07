Mira lo qué contó Carmen Salinas sobre Luis Miguel y Luisito Rey

La actriz reveló que hace algunos años estuvo muy cerca de la familia de "El Sol"

Carmen Salinas aseguró que en los años 80 tuvo la oportunidad de conocer el lado bueno de Luis Rey, padre de Luis Miguel.

Comentó que, debido a que ella se dio a respetar como mujer, no tuvo ningún percance con el entonces productor.

“Yo no me percaté de eso (de su villanía como persona). Cuando tú te das a respetar y cuando no le faltas el respeto a nadie, tiene que haber reciprocidad y la gente tiene que ser educada contigo.

“No hay que faltarle el respeto para que nadie te falte al respeto”, afirmó Salinas.

La actriz contó que hace algunos años estuvo muy cerca de la familia de “El Sol” y que, incluso hasta compartían el desayuno.

“Yo (a Luis Miguel) lo conocí desde chiquito, él vivía en Luis Moya 89, departamento 2 o 3 (en el Centro de la CDMX). Me iba a meter a desayunar ahí a la casa de Luisito Rey y de la mamá de Luis Miguel (Marcela Basteri)“.

Aunque desconoce la actual situación de Marcela Basteri (quien está en calidad de desaparecida), Salinas la recuerda como una persona muy especial y con una esencia única.

“Marcela era muy linda, era una mujer muy atenta, hablaba bien el español, pero tenía su acento italiano. Me llevé muy bien con ella, era una mujer guapísima. A los niños los traía siempre muy bañaditos, muy arregladitos, un excelente ser humano“, sostuvo.

Carmen y Luis Miguel en la toma de protesta del expresidente Salinas De Gortari:

La actriz dijo ser fan de la serie que actualmente se transmite en la plataforma Netflix.

En ese rubro, Salinas aclaró que, hasta el momento, no hay ninguna oferta oficial para realizar la serie de su vida.

“Nada más ha habido pláticas, pero no hay nada concreto. (Juan Osorio, quien presuntamente la produciría) me dice que quiere preparar la serie de mi vida, sería muy padre ya que es una vida salpicada de anécdotas, las carencias hacen a veces más cálida la vida de una persona cuando la sabe llevar”, manifestó.

Por el momento, la actriz se integró al elenco de Mi Marido Tiene Más Familia, que se estrenó el lunes.

ASÍ LO DIJO

“Yo vivía a la vueltecita de ellos, en Ayuntamiento 93 departamento 209, ahí vivía yo y yo llegué a invitar a desayunar ahí en la casa a Luis Miguel y a sus papás”.

Carmen Salinas, actriz.

POR: Froylan Escobar