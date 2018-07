Padres felizmente casados piensan en el divorcio para salvar la vida de su hija

Jake y Maria Grey están felizmente casados desde hace 9 años. Tienen una hija enferma y no han podido inscribirla al seguro de gastos médicos nacional, por lo que ya están pensando en separarse para poder lograr este objetivo

El matrimonio Gray, originario de Texas, tiene dos hijas, Fairen de 2 años y Brighton de 6, quien desafortunadamente nació con un extraño trastorno genético denominado síndrome de Wolf-Hirschhorn, por lo que requiere atención médica las 24 horas.

Esto les significa un fuerte gasto económico por lo que en muchas ocasiones han intentado ingresar a Medicaid para poder así costear el tratamiento de su hija. El problema es que Jake gana cerca de $40,000 dólares al año y por ello es que el seguro no puede ayudarlos, pues para ellos tiene un ingreso alto.

Ante esta situación, la pareja ha pensado seriamente en divorciarse, ya que de esta manera, María se convertiría en madre soltera, desempleada, características que si la harían calificar para tener acceso a Medicaid.

“No deberíamos tener que hacer ese sacrificio para que nuestro hija reciba Medicaid. Nos está ahogando para tratar de mantenernos al día con sus gastos médicos. Hemos hecho todo lo posible para mantenerla a flote, y vamos a llegar a un punto en el que no podremos hacerlo, y no tendremos otra opción. No sabemos qué hacer”, indicaron los desesperados padres.