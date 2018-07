Fuego, Tierra, Aire y Agua: ¿Cómo influyen los 4 elementos del zodiaco en nuestra personalidad?

Los elementos, Fuego, Tierra, Aire y Agua, conforman y organizan la energía básica que opera directamente en nosotros

Fuego: visibilidad

Aries- Leo – Sagitario

La energía del Fuego es radiante, brilla, da calor, se enciende únicamente con combustible, es decir, el deseo. Son visibles por su alegría de vivir, energía rápida y entusiasta. Por eso, a los fueguinos se los ve como personas impulsivas, ardientes, expansivas, espontáneas, optimistas, competitivas, radiantes, con mucha iniciativa, decididos y confiados de sí mismos. Necesitan ser mirados y reconocidos.

Cuando una persona carece de Fuego significa que estas cualidades no son aquellas que le salen naturalmente, sino que uno debe trabajar para adquirirlas. Por ejemplo: si te falta fuego, antes de iniciar algo medís mucho las consecuencias y prefieres no correr ningún riesgo. Puedes tener un presentimiento bueno, pero así y todo prefieres no arriesgarte.

Algunos tips energéticos para incorporar Fuego: estar al sol un rato por día; encontrar algún hobby que te encienda, que te ponga alegre; hacer teatro; hacer ejercicio físico activo. Si quieres hacer algún emprendimiento, esforzarte por avanzar y tener el valor de tomar algún riesgo, Te vas a tener que obligar a ser mandado.

Tierra: el mundo terrenal Tauro – Virgo – Capricornio La energía de Tierra es sólida, concreta, estable, su ritmo es lento porque espera el tiempo orgánico para que las cosas tomen su curso, tiene la capacidad de construcción y perseverancia. “Renuncia” no es una palabra para la tierra. Por eso las personas terrestres tienen el talento de trabajar duro y con perseverancia, comprendiendo que el proceso evolutivo de las cosas es lo importante para llegar a la cima. Conciencia de esfuerzo, trabajo y tiempo es lo que llevará a “los tierra” a tener la capacidad de concretar las cosas. Desde lo más pequeño a objetivos grandes. Son responsables, y tienen la cualidad de comprender el funcionamiento del mundo terrestre. Cuando una persona carece de Tierra es común le cueste concretar los objetivos propuestos o sostener las cosas en el tiempo. O que no le gusten los procesos y le moleste mucho el sistema en sí mismo. Algunos tips para incorporar Tierra: tratar de organizar algunas rutinas en el día y sostenerlas en el tiempo (además de ir al trabajo). Hacer actividades con las manos, como cocinar, tejer, bordar, pintar, trabajo de jardinería. Estas cosas poseen la energía de la tierra. Es como un músculo, que cuando se ejercita diariamente va tomando una forma más firme y tonificada, y con el tiempo, ese mismo músculo es el que necesita ejercitarse. Pero hay que tomarse el trabajo de sostener alguna tarea en el tiempo. Aire: el mundo de los pensamientos Géminis – Libra – Acuario La energía de Aire es libre, liviana, cambia continuamente, es como el fluir de los vientos. El aire es un vehículo de información, es el que lleva y trae contenidos con información. Puede ver las cosas en perspectiva y posee una mirada objetiva de las cosas. Por eso, las personas que tienen aire son desapegadas emocionalmente, libres en sus relaciones, comunicativas, súper sociables, interesadas por el mundo de las ideas, creativos y necesitan de la palabra para poder expresarse. Cuando una persona carece de Aire le falta la objetividad, la capacidad de tomar distancia de las cosas para tener una mirada más fría. Algunos tips para incorporar Aire: hacer cosas simples y sencillas pueden darte ese aire que te falta. Cuando sentís que tu cabeza estalla con pensamientos que no tienen salida alguna, el ir a caminar y que el aire pegue bien en la cara ayuda a despejar esos fantasmas. Ponerle palabra a los sentimientos y compartirlos con alguien objetivo es de ayuda. También es bueno hacer chistes. Prueba incorporar alguno de estos tips, son remedios sin costo y muy funcionales. Agua: el mundo de las emociones Cáncer- Escorpio- Piscis La energía acuática nos habla de la sensibilidad, de las emociones, de la conexión con nuestro mundo interno. Percibe el mundo intangible. Puede expresar emociones y sentimientos y tiene la cualidad de poder vivirlos y atravesarlos. En ocasiones, se siente al agua como un tsunami interno y otras como agua de lago, hermosa y contemplativa. Lo cierto es que los acuáticos captan y absorben todas las vibraciones y estímulos que los rodea. Por eso a los acuáticos se los ve emocionales, sensibles, perceptivos, imaginativos y amorosos. Y en ocasiones cuando el tsunami interno se activa, pueden ser violentos y muy reactivos. Cuando a una persona le falta Agua implica que el mundo de las emociones será algo muy alejado, costará contactarse con lo íntimo, con nuestro mundo privado. Algunos tips para incorporar Agua: hacer cualquier actividad artística genera que nuestro sistema energético busque conexión con nuestra fibra más íntima, como pintar, tocar un instrumento, escuchar música que te eleve. También darte baños largos y tratar de sostener un abrazo por 3 minutos.

Por: Lula Aicardi