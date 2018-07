Anthony Bourdain reveló, en su última entrevista, las dolorosas palabras que recibió de Asia Argento

Bourdain y la actriz Italiana mantuvieron una relación durante más de un año

En la última entrevista que brindó antes de su muerte, Anthony Bourdain se mostró muy enamorado de su novia, Asia Argento y reveló qué fue lo más doloroso que ella le dijo mientras estaban juntos. Esa frase toma otra dimensión ahora, a tres semanas de que el afamado chef estadounidense decidiera quitarse la vida.

“Lo peor que Asia me ha dicho, fue una vez que tuvo un mal día y estaba haciendo una obra en algún lugar de Italia. Estaba ensayando y había tenido choques con el director durante todo el día y cuando vino a casa estaba furiosa”, le contó a la revista Popula, durante una entrevista que brindó en febrero pero fue publicada este fin de semana. “Estábamos enviándonos mensajes de texto, porque solo peleamos por mensajes, y ella estaba muy enojada. ‘Vete a la mierda, siempre quieres ganar, siempre quieres ganar’, me dijo”, reveló. “Realmente me sentí muy ofendido por eso. Estaba muy dolido“.

“No necesito ganar siempre“, explicó Bourdain defendiéndose. “No soy una persona competitiva; solo necesito sobrevivir“. De todos modos, el chef estadounidense decía por entonces estar muy enamorado de quien era su pareja.

Durante la entrevista, el chef también había dicho que se sentía frustrado de saber que Harvey Weinstein, a quién Argento acusó de haberle hecho sexo oral a la fuerza en 1997, estaba buscando tratamiento por ser un adicto al sexto en lugar de estar preso. “Tuve esta discusión con varias personas, como te podrás imaginar. A pesar de que muchos quieren verlo muerto o en la cárcel, él está en Arizona comiendo en restaurantes increíbles como los que hay en allí”, señaló.

Bourdain y la actriz Italiana mantuvieron una relación durante más de un año. La pareja se había conocido durante la grabación del programa de él, Parts Unknown, en el 2016. Después de la muerte del chef, ella difundió un comunicado a través de las redes sociales. “Anthony dio todo de sí mismo en cada cosa que hizo. Su brillante y valiente espíritu tocó e inspiró a muchos, y su generosidad no tenía fronteras. Él era mi amor, mi piedra, mi protector. Estoy totalmente devastada“, escribió en Twitter.