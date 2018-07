Cardozo pidió suspender el partido que Chivas perdió con Cruz Azul

Una tormenta es la excusa de un rebaño sin puntos en el Apertura 2018

El clima fue el chivo expiatorio del Guadalajara después de la derrota 1-0 con Cruz Azul el sábado.

El paraguayo José Cardozo, entrenador de Chivas, reveló que pidió a los árbitros suspender el partido debido al mal estado del campo de juego.

“Le dije al cuarto (árbitro) que no se podía jugar porque cuando había un contraataque la pelota se quedaba (parada). Tengo entendido que la regla dice que no se puede jugar cuando hay agua porque no puede rodar el balón”, afirmó en conferencia de prensa.

El paraguayo agregó que el encuentro no debió jugarse porque los jugadores podían lesionarse y no se podía desarrollar un buen fútbol, por lo que pidió a la Liga evaluar mejor situaciones como ésta.

TORMENTA!

Llueve en serio en Guadalajara y la cancha del Estadio Akron está inundada. #Chivas #CruzAzul pic.twitter.com/MxMtvjWjYv — SoyReferee (@SoyReferee) July 29, 2018

Las Chivas de Guadalajara sumaron su segunda derrota del torneo Apertura 2018 y la primera como local de Cardozo quien atribuyó la derrota a la cancha y al “error” defensivo en el que cayó su equipo.

“Fue un partido en el cual a los dos equipos se nos complicó muchísimo la cancha, no se pudo jugar al fútbol. El error lo cometimos nosotros, perdimos una pelota en tres cuartos de cancha y nos agarraron mal parados”, justificó.

Cardozo aseguró que el duelo “fue parejo” para ambos equipos en cuanto a llegadas y al manejo del balón, aunque aceptó que la derrota como local sí pesa en el plantel.

Con la derrota ante Cruz Azul, Chivas llegó a 16 partidos como local sin ganar en los últimos tres torneos.

El timonel afirmó que el plantel tendrá un descanso para afrontar los compromisos ante Morelia el próximo miércoles en la Copa Mx, y el próximo domingo, cuando visite al Toluca.

Con información de EFE.