La mayoría se aplica mal la crema solar… y queda indefensa ante el cáncer de piel

Investigadores de la Universidad de Liverpool realizaron una prueba con una cámara ultravioleta: varios voluntarios se aplicaron crema solar tal y como suelen hacerlo y las imágenes en blanco y negro desvelaron qué zonas habían quedado desprotegidas. Pues bien, la mayoría habían descuidado zonas delicadas, a destacar el derredor de los párpados y el puente de la nariz.

Entre el 5 % y el 10 % de todos los tipos de cáncer aparece en los párpados, con lo que esto es muy preocupante. Uno de cada cinco estadounidenses desarrollarán cáncer de piel a lo lago de su vida, de acuerdo con los datos de la Academia Americana de Dermatología, con lo que hay que tomarse la aplicación de la crema muy en serio. De hecho, no existe el bronceado saludable, de acuerdo con los dermatólogos: “La piel bronceada contendrá para siempre células cuyas estructuras genéticas han sido dañadas por el sol”.

La Asociación Americana de la Piel indica que sólo uno de cada tres adolescentes que toman el sol usa protector y apunta que “en el pasado, la capa de ozono de la atmósfera proporcionaba protección ante los rayos del sol. Pero esta capa se ha ido reduciendo debido a la contaminación. Eso ha producido un incremento de todos los tipos de cáncer”.

Es por tanto de vital importancia aplicar la cantidad suficiente de crema solar y hacerlo en todas las zonas del cuerpo, además de recurrir a la protección suficiente y adecuada (unas cremas protegen más que otras; algunas son resistentes al agua y otras no, etc.). Además, los investigadores recomiendan llevar gafas de sol, incluso si se usa crema. La salud está en juego, con lo que vale la pena hacer un esfuerzo.