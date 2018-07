Manuel Bartlett, el amigo de AMLO que lo pone en apuros

El presidente electo ratifica al octogenario político del PRI como director de la Comisión Federal de Electricidad

MEXICO – Un politico octagenario símbolo del PRI que gobernó a México durante más de 70 años a base de las más diversas prácticas antidemocráticas, se ha convertido en los últimos días en uno de los primeros retos del futuro presidente Andrés Manuel López Obrador para contener el ímpetu crítico de su democracia.

Manuel Bartlett (Puebla, 1936), ex gobernador de su estado natal, ex secretario general del PRI y de Gobernación, acusado de ser uno de los autores del fraude con el cual la izquierda explicó la victoria presidencial de Carlos Salinas de Gortari en 1988, fue rectificado hoy por AMLO como próximo director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), clave en el sector energético del país.

El nombramiento no cayó nada bien en muchos círculos que simpatizaron con López Obrador camino a la presidencia pero que aún recuerdan con detalle la sospechosa “caída del sistema” de cómputo que revirtió las cifras contra el ex mandamás de la izquierda mexicana Cuauhtémoc Cárdenas frente a Salinas de Gortari.

“La muerte política del PRI debería pasar por la condena al oprobio de sus figuras emblemáticas, las que encabezaron capítulos ignominiosos de nuestra historia”, escribió el analista, periodista y escritor León Krauze, entre una vorágine de comentarios adversos en la red social Twitter.

Los analistas económicos, por otro lado, centran sus preocupaciones en la falta de experiencia de Bartlett en el tema energético y se cuestionan si el poblano echará para atrás la apertura a la iniciativa privada de la CFE pues desde la legislatura anterior – en la que fue parte como senador del partido Morena- se opuso con ahínco.

“La presencia de este personaje en la proxima administración, dentro de un cargo tan crucial como es la secretaría de la CFE, puede significar un conflicto constante puesto que sus ideas son en contra de la privatización de la energía, y sobre este tema ya se ha avanzado mucho con la reforma energética, que sí incluye al sector privado”, advirtió Baldomero Gonzalez, profesor de ciencia política y administración publica en la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Habrá un choque importante entre Barlet que se dice de los radicales de izquierda, y un gobierno (MORENA) que aunque lo es en el discurso no lo es del todo en la realidad, y hay muchos intereses en juego”.

Este lunes AMLO ratificó su decisión de llevar a Bartlett -quien lo sigue desde campaña- al frente de la paraestatal CFE para producir más energía eléctrica, fortalecer las plantas de generación de energía eléctrica, principalmente las hidroeléctricas, con el objetivo de bajar los costos de producción.

“El licenciado Bartlett, desde hace muchos años, ha estado defendiendo la industria eléctrica nacional, por eso decidí proponerlo para ser el director de la Comisión Federal de Electricidad”, dijo este lunes López Obrador en entrevista a medios en el aeropuerto de Villahermosa, Tabasco.