La Ciudad de Montclair multará a peatones que crucen la calle distraídos

La medida busca evitar accidentes fatales de peatones

Jacob Cornejo, residente de Montclair- ubicada al suroeste del condado de San Bernardino, desconocía que a partir de este 1 de agosto los peatones del área podrían empezar a recibir multas de 100 dólares por cruzar la calle distraído.

A principio de año, dicha ciudad decidió sobre una ordenanza que específica que: “Ningún peatón debe cruzar una calle o carretera mientras está haciendo una llamada telefónica, viendo un dispositivo electrónico móvil o con ambos oídos tapados u obstruidos por equipo de audio personal”.

No obstante, Cornejo llevaba sus audífonos puestos este lunes mientras cruzaba la calle, muy cerca del Ayuntamiento.

“Vengo de la escuela y casi siempre los uso”, expresó. “Yo creo que [los peatones] no son culpables, los conductores deben tener más cuidado cuando nos ven cruzar”.

A pesar de ello, aceptó que esta bien que la ciudad se preocupe por los peatones e intente informarlos de los peligros de cruzar la calle sin prestar atención.

Jon Hamilton, director de servicios administrativos de la ciudad de Montclair, explicó que mientras las muertes y lesiones por accidentes vehiculares han disminuido debido a la información y prevención de evitar conducir distraído; los decesos y heridos que involucran a peatones, han aumentado dramáticamente desde hace una década. Hace 10 años también apareció el teléfono inteligente.

Los peatones representan el 15% de todas las muertes relacionadas con vehículos. Solo por dar un ejemplo, en 2016 hubo un aumento de 22% en muertes de peatones en comparación con 2014 a nivel nacional.

Además de ello, se estima que el 30% de los peatones realizan actividades que los distraen mientras cruzan la calle, que incluyen enviar mensajes de texto, hacer llamadas telefónicas o escuchar música.

“[El Ayuntamiento] creía que era necesario tomar medidas para evitar que estos accidentes ocurrieran en la Ciudad”, dijo Hamilton.

“Además, los vehículos sin conductor están comenzando a aparecer en la carretera y los peatones deben estar más conscientes que nunca de su entorno.

El concepto de que ‘el peatón siempre tiene el derecho de paso’ está fuera de lugar y engaña a las personas con una falsa sensación de seguridad, añadió.

Cumplimiento de la ordenanza

Hamilton dijo que la ordenanza entró en vigencia el 2 de enero de 2018 y estuvo en “fase de advertencia” hasta el 31 de julio de 2018. Durante este período, quien violara la ordenanza por primera vez recibiría un citatorio de advertencia.

Pero a partir de agosto la medida entró en vigor en su totalidad.

“La primera violación es de 100 dólares, la segunda dentro de un período de 12 meses es de 200 dólares y la tercera dentro de un período de 12 meses es de 500 dólares”, señaló Hamilton.

Un residente de Montclair que quiso mantenerse anónimo dijo que nunca había escuchado de la existencia de esta ordenanza. “Yo creo que es algo de [el Ayuntamiento] solamente”, señaló.

En la biblioteca de Montclair, que comparte el mismo estacionamiento con la Alcaldía, un miembro del personal dijo también desconocer la medida.

“Yo no he visto información para compartir con nuestros clientes. No sé si la ciudad ha traído información”, dijo Robert Lee. “Nosotros somos biblioteca del condado y no de la ciudad”.

Ante ello, el director de servicios administrativos dio a conocer que la Ciudad ha creado un anuncio público (PSA), ha enviado mensajes dentro de las facturas de alcantarillado durante seis meses consecutivos por correo regular y se han enviado circulares a los residentes.

“La Ciudad ha cooperado con las escuelas locales (para ver el PSA), hubo una cobertura sustancial de los medios de comunicación poco después que la ordenanza entró en vigor, se ha colocado información en los postes de luz en el lugar donde uno presiona los botones para cruzar la calle”, dijo Hamilton.

Y a partir de este agosto, un símbolo de “No caminar distraído” pintado en el suelo, estaría en los cruces peatonales.

Con la medida, Montclair se une a Honolulu, Hawaii, en poner en efecto esta ordenanza, según el administrador de la Ciudad, Ed Starr.

“Probablemente estamos entre las primeras cinco ciudades del país para hacerlo”, agregó.

Para más información visita: https://www.cityofmontclair.org/residents/attention-pedestrians