Cardozo impide entrenar a jugador de Chivas accidentado por “trasnochador”

Hedgardo Marín no tomó parte del entrenamiento de este jueves y quedaría descartado para el próximo juego

Debido al accidente vial en el que se vio involucrado la madrugada de este jueves el defensa del Guadalajara, Hedgardo Marín, no tomó parte del entrenamiento de este jueves con el equipo.

El plantel tapatío comenzó el entrenamiento a puerta cerrada hoy a las 10:00 am Centro (11:00 am ET / 8:00 am PT) en Verde Valle, y ahí el técnico José Saturnino Cardozo definirá la formación titular, ya sin Marín, quien había sido inicialista con el Rebaño el sábado anterior, en el juego frente al Cruz Azul.

Apenas la noche del martes Cardozo había dejado en claro que él como entrenador respetaría la vida privada de sus dirigidos, pero no le daría oportunidad de volver a jugar a quienes se trasnochaban en días previos a un partido.

“No porque sean mis jugadores me tengo que meter en su vida personal, (pero) trato de dialogar con ellos en muchos aspectos, de lo que rodea al futbol más que nada”, explicó el pastor de Chivas.

“De los amigos que no son, de la gente que te va a invitar a todos lados, ellos tiene que ser y busco que el jugador sea responsable de su profesión, porque es fantástica esta profesión”.

De acuerdo a reportes viales, el accidente de Marín habría ocurrido cerca de las 5:30 horas locales de este jueves por el sur de la ciudad.

“Que disfruten, pero también fuera del campo ellos tienen que saber que si no concentramos, de igual forma tienen que dormir temprano, porque el jugador que yo veo que está a las 12 o a la 1 de mañana fuera, no juega, porque significa que no es responsable y no importa quien sea, así tenga 17 años, 35 años”, dijo.

Vía redes sociales, el Guadalajara informaba la situación con su jugador.

“Esta mañana nuestro jugador Hedgardo Marín y su esposa sufrieron un accidente en el que afortunadamente resultaron ilesos. Para efectos de recuperación, el jugador no entrenará hoy con el equipo”, informó Chivas a través de su cuenta oficial de Twitter.