Cómo anclar los muebles a la pared

Las lesiones trágicas y las muertes ocasionadas por muebles que se le caen a la gente son una epidemia de seguridad en todo el país, pero las familias pueden reducir drásticamente el riesgo al anclar adecuadamente vestidores, televisores y otros artículos a la pared.

Más de 15,000 personas salen lesionadas cada año en los Estados Unidos cuando se les cae encima un mueble o televisor, según la Comisión de seguridad de los productos para el consumidor [Consumer Product Safety Commision, CPSC]. La CPSC informa que cada 10 días muere un niño, en promedio, como resultado de un mueble o televisión que se le cae encima.

“Creemos que todos los consumidores deberían anclar armarios, cómodas o vestidores, libreros o cualquier mueble grande, incluyendo televisiones que no estén montadas a la pared, porque estos artículos tienen el potencial de caerles encima”, dice Don Huber, el director de la seguridad de productos de Consumer Reports. “Este consejo es válido aún en los hogares sin niños. Nuestros datos indican que los adultos también se lastiman cuando les caen muebles encima”.

CR recomienda anclar los vestidores, televisores y otros muebles. He aquí cómo puedes anclar adecuadamente un mueble a 3 de los materiales más comunes de las paredes.

Cómo funciona el anclaje de muebles

Las anclas para muebles, también llamados kits de anclaje, consisten en general de 2 soportes [brackets] sujetados por una correa o cable. Uno de los soportes se atornilla directamente en el mueble; el otro se fija a un poste [stud] en la pared. La correa conectada o el cable se fija a cada soporte y luego se aprieta en su lugar.

Cómo seleccionar el anclaje

Peter Kerin, el fundador y propietario de Foresight Childproofing con sede en Minneapolis, recomienda anclas con correas de nylon tejido o cable de acero trenzado. Muchos fabricantes de muebles para niños han empezado a incluir mecanismos de anclaje con su mercancía. CR recomienda siempre usar un mecanismo de anclaje.

Si los soportes incluidos con tu mueble recién comprado no están hechos de nylon tejido o de cable de acero, Kerin te recomienda que mejor compres tu propio kit de anclaje. Pero nunca debes dejar para después instalar las anclas. Lo ideal sería si puedes comprar un kit de anclaje el mismo día que compres el nuevo mueble. Pero si no se puede, deberías instalar el mueble con el anclaje incluido y luego considerar cambiarlo más adelante con un soporte de nylon o de acero trenzado.

Anclaje para tablarroca

La mayoría de las casas construidas después de 1960 tienen paredes interiores hechas de tablarroca sobre postes o vigas de madera. Si esto describe tu casa, empieza colocando el mueble contra la pared donde quieres instalarlo.

Usa un detector para localizar el poste en la pared; en una construcción moderna están a una distancia usualmente de 16 pulgadas, y necesitas encontrar un poste a la derecha o izquierda de un enchufe eléctrico o apagador. Una vez que hayas localizado un poste que se alinea con la parte posterior del mueble, marca la pared a lo largo del poste con un lápiz y haz otra marca cruzada indicando la altura del mueble.

De este punto mide verticalmente, siguiendo las instrucciones de instalación, para determinar la correcta posición del soporte contra la pared.

Enseguida, instala la porción del ancla montada en la pared. Recomendamos usar un tornillo para madera de al menos 2 pulgadas de largo para asegurar una conexión fuerte. Compra estos tornillos por tu cuenta si tu kit trae tornillos más cortos. Si vives en un edificio comercial más nuevo como un apartamento o condominio con postes de metal, el proceso es el mismo; simplemente usa tornillos para tablarroca de 1⅝ pulgadas de cuerda fina en vez de tornillos para madera.

Alinea el mueble con el soporte en la pared. Consulta las instrucciones de instalación para determinar la posición adecuada para la parte de tu ancla que irá montada en el mueble. Ver “Cómo fijar los soportes al mueble”, a continuación para ver las instrucciones completas.

Nunca uses un ancla para tablarroca o cabilla [toggle] para anclar un mueble. “No es como colgar una pintura o espejo, donde la fuerza empuja directamente hacia abajo”, explica Kerin. “Un ancla para muebles necesita aguantar cualquier fuerza que arranque la pieza fuera de la pared, y la mejor práctica es anclarla directamente a un poste en la pared”.

Anclaje para pared de yeso

Los postes son más difíciles de encontrar detrás de una pared de yeso, un detector tradicional de postes no siempre va a funcionar. Pero un detector magnético puede detectar los clavos de metal usados para fijar y asegurar la malla de madera a los postes. Cuando pienses que has localizado un poste, haz una prueba del lugar justo arriba del guardapolvos, taladrando en la pared con una broca pequeña. Si sientes resistencia completa, encontraste un poste. Si no, muévete a la izquierda o a la derecha pulgada a pulgada, hasta que encuentres un poste.

No te preocupes por los pequeños agujeros que dejes, se pueden reparar fácilmente con masilla o emplaste, y quedarán escondidos cuando pongas el mueble en su lugar. Ver “Cómo parchar agujeros” más abajo, para leer las instrucciones completas.

Mide a lo largo del poste para ver dónde vas a anclar el mueble y usa una broca del tamaño apropiado para taladrar un agujero piloto para fijar el ancla. Continúa con la instalación de la parte del ancla montada en la pared y el mueble, como lo harías en una pared de tablarroca.

Anclaje para pared de mampostería

Las paredes de ladrillo o concreto son mucho menos comunes que las de tablarroca o de yeso y tienen su desafío especial. A menos que seas extremadamente habilidoso y muy bueno para usar herramientas, Kerin te aconseja que contrates a un profesional en hacer arreglos a prueba de niños o un trabajador manual [handyperson] para asegurar el mueble a la mampostería.

Si decides tratar de hacer el trabajo por ti mismo, necesitas un martillo perforador con una broca adecuada para mampostería y tornillos de anclaje automático para mampostería. Siempre sigue las instrucciones incluidas.

Te recomendamos tornillos de mampostería con cabeza hexagonal, que se aprietan con un destornillador de impacto o llave de trinquete [ratchet wrench], debido que los que tienen cabeza Phillips se barren fácilmente. Típicamente, estos tornillos hexagonales vienen con una broca de tamaño adecuado para mampostería para taladrar los agujeros piloto. Cuando taladres en mampostería, selecciona un lugar que esté exactamente en el centro del ladrillo o del bloque de hormigón y no en donde hay argamasa entre las piedras. Si la broca resbala o taladra demasiado, empieza otra vez. Los tornillos de anclaje automático no van a adherirse a un agujero demasiado grande. El tornillo debe estar apretado al girar.

Continúa con la instalación de la parte montada del ancla en el mueble, como se describe a continuación.

Cómo fijar los soportes al mueble

Necesitas entrar a la madera sólida, cuando sea posible, e instalar el soporte tan alto como se pueda en el mueble. No es esencial que el soporte esté centrado en el mueble, asegurarlo a un pedazo grueso de madera, lo más alto posible, es más importante. No fijes el ancla a un panel delgado en la parte posterior del mueble.

Sencillamente alinea el mueble con el soporte montado en la pared, haz una marca en el mueble en el lugar donde vas a instalar el soporte y taladra en la madera. Asegura el soporte al mueble con tornillos para madera y conecta el soporte montado en la pared con el soporte montado en el mueble con el cable o correa incluidos.

Cómo parchar agujeros

Nadie quiere dejar un agujero permanente en la pared, y si rentas casa, dejar daño en la pared puede significar que pierdas una parte de tu depósito de seguridad. Pero parchar agujeros y retocarlos con pintura es fácil y sencillo.

Para una pared de yeso o de tablarroca, usa una espátula de 1 a 2 pulgadas para raspar el polvo suelto alrededor del agujero. Rellena el hoyo con masilla [spackling paste] o compuesto para juntas, y raspa para dejarlo liso y raso con la pared. Para agujeros más grandes, tal vez necesites rellenar dos veces. Déjalo secar y lija el punto rellenado con papel de lija de 180 y retócalo con la misma pintura.

Para ladrillo y mampostería, aspira el polvo y piedritas del agujero, luego rellena el hueco con masilla para mampostería del mismo color: tiene la consistencia de sellador [caulk] pero se seca más duro y viene premezclado en colores que corresponden a la mayoría de los tonos de ladrillos y concreto.

Y definitivamente, el prospecto de un hoyo en la pared nunca debería de detenerte de fijar y anclar los muebles.