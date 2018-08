Cómo usar la configuración de privacidad de Facebook

En las semanas transcurridas desde que estalló el escándalo de privacidad de Facebook, la etiqueta #DeleteFacebook se disparó en Twitter, el Congreso convocó al presidente ejecutivo Mark Zuckerberg para testificar y la Comisión federal de comercio [FTC] abrió una investigación sobre si las acciones de Facebook relacionadas con Cambridge Analytica, una consultora política, violaron una Orden de consentimiento de 2011.

Los primeros informes indicaban que una aplicación de prueba de terceros había capturado la información de perfil y los «Me gusta» de alrededor de 50 millones de personas, sin permiso. Desde entonces, Facebook elevó esa estimación a 87 millones.

Sin embargo, el problema va mucho más allá de Cambridge Analytica, y Facebook reconoció ante el Washington Post que los datos de la mayoría de los dos mil millones de usuarios de la compañía, probablemente, hayan sido capturados por personas externas sin permiso.

Todo esto sirve como un recordatorio inquietante para los usuarios de Facebook sobre el alcance de los esfuerzos de recopilación de datos de la compañía, así como los desafíos para mantener segura toda esa información privada.

Hay formas de protegerse, que se detallan a continuación. Pero los defensores de los consumidores dicen que los reguladores y Facebook tienen que hacer más.

«La FTC tiene que investigar», dice Jessica Rich, Vicepresidente de Políticas y movilización de consumidores de Consumer Reports, que fue una de las autoridades de la FTC encargadas de supervisar la investigación de la agencia, en 2011, sobre las prácticas de privacidad de Facebook.

«Sin embargo, el problema de los perfiles detallados y la orientación de los consumidores con fines de mercadeo y políticos se extiende más allá de Facebook», dice Rich. «Nos gustaría que el Congreso, finalmente, tome medidas para aprobar una ley integral que proteja la privacidad del consumidor».

En una declaración en respuesta al anuncio de la FTC, Rob Sherman, Subdirector de Privacidad de Facebook, dijo: «Seguimos muy comprometidos con la protección de la información de las personas. Agradecemos la oportunidad de responder a las preguntas que pueda tener la FTC».

Desde que estalló el escándalo en marzo, Facebook anunció una serie de cambios en las políticas y las configuraciones de la plataforma.

Más recientemente, a principios de abril, la compañía anunció que estaba imponiendo nuevas restricciones sobre los datos que pueden recopilar los programadores de terceros. En primer lugar, la compañía dijo que los programadores necesitarían permiso para usar varias de las API de la compañía o interfaces de programas de aplicaciones [API], que permiten a las compañías externas brindar servicios a los usuarios de Facebook. Ni siquiera los programadores con permiso estarían autorizados a recopilar tanta información.

Por ejemplo, si los usuarios permiten que una aplicación de calendario vea sus eventos de Facebook, esa aplicación no podrá acceder a la lista de invitados. Las aplicaciones no podrán ver a los miembros de un grupo de Facebook, incluso si un administrador de grupo usa la aplicación para ayudar a publicar el contenido. Y las aplicaciones que utilizan el inicio de sesión de Facebook ya no podrán acceder a información como vistas políticas, estado de relación y consumo de noticias y videos.

La compañía también ha dicho que restringiría el uso de la información del consumidor por parte de corredores de datos externos.

Mientras algunos usuarios de Facebook han decidido suspender o eliminar sus cuentas, otros, simplemente, buscan mejores formas de proteger su privacidad en la plataforma.

Esto es lo que puedes hacer.

Frena la recopilación de datos de terceros. Todas esas aplicaciones móviles, complementos, juegos y sitios web que vinculaste a tu cuenta de Facebook, a través del inicio de sesión de Facebook, también recopilan información sobre ti. Para obtener una lista completa, visita la Sección Aplicaciones [Apps] en el menú Configuración [Settings] de Facebook. Para evitar todas esas identidades falsas, puedes desactivar la plataforma de Facebook, la herramienta que alberga las aplicaciones y los servicios creados por los programadores de terceros. Entra en Settings, selecciona Apps y haz clic en el cuadro titulado Apps, Websites y Plugins. Ten en cuenta que ya no podrás acceder a las aplicaciones y a los servicios no vinculados utilizando tu inicio de sesión de Facebook, por lo que es posible que desees crear nuevos inicios de sesión y contraseñas antes de cerrar la plataforma de Facebook.

Limita el seguimiento de Facebook con bloqueadores de anuncios o antidetectores. Muchos sitios en línea tienen un código que le notifica a Facebook qué páginas visitas. Lo hacen mediante la implementación, en tu computadora, de pequeños archivos de datos conocidos como cookies e imágenes ocultas conocidas como web beacons, que rastrean tus movimientos analizando lo que miras y lees. Puedes reducir esto instalando una extensión de bloqueo (como Disconnect, Ublock o Privacy Badger) en tu navegador web. Solo tardan algunos segundos en descargarse y activarse.

Un detalle más: como la mayoría de los sitios web, CR.org también recopila datos de los usuarios. Puedes obtener detalles sobre nuestra política de privacidad y nuestro enfoque sobre la privacidad, incluidas nuestras posturas normativas, aquí.

Utiliza el contenedor de Firefox. La Fundación Mozilla, la organización sin fines de lucro detrás del navegador Firefox, lanzó una extensión llamada Facebook Container. En una publicación de blog, la compañía explica que la extensión del navegador «hace que sea más difícil para Facebook rastrear tu actividad en otros sitios web a través de cookies de terceros». Para usarlo, descarga Firefox, ve a la página de complementos de Firefox para Facebook Container y haz clic en el botón Agregar a Firefox.

Haz esto y estarás desconectado de Facebook, explica la documentación. Cuando navegues en Facebook, el navegador abrirá una nueva ventana. Una vez allí, puedes volver a iniciar sesión y usar Facebook normalmente. En esencia, el «contenedor» bloquea las cookies de Facebook e impide la comunicación entre Facebook y otros sitios. Puedes tener problemas para utilizar el inicio de sesión de Facebook en otros sitios; pero, a cambio, mejorarás tu configuración de privacidad.

Desactiva los servicios de ubicación. Por defecto, Facebook reúne datos de ubicación y los usa en actualizaciones de estado y cargas de fotos. Puedes desactivar los servicios de ubicación desde la aplicación de Facebook o desde la configuración del teléfono. En un iPhone, ingresa a Configuración> Privacidad> Servicios de ubicación> Facebook y elige la opción Nunca. Los usuarios de Android pueden ir a Configuración> Aplicaciones y notificaciones> Permisos de la aplicación> Permisos de ubicación> Facebook y, luego, deslizar la barra a la posición de apagado.

Usa la autenticación de dos factores. Actívala, y Facebook requerirá un código de verificación cada vez que se acceda a tu cuenta desde una ubicación, computadora, navegador o teléfono sin verificar. Facebook envía el código a un correo electrónico o número de teléfono móvil que hayas designado y tú debes ingresar el código, junto con tus credenciales de inicio de sesión habituales, para obtener acceso a la cuenta. Esta medida agrega una capa de protección contra el acceso no autorizado. Para activar esta función con una computadora portátil, ve al menú Configuración de cuenta de Facebook, selecciona Seguridad e inicio de sesión, toca «Usar autenticación de dos factores» y haz clic en el enlace Configurar.

Haz que sea más difícil que te encuentren. Mediante la Sección «¿Quién puede buscarme?» de las Configuraciones de privacidad y el menú Herramientas de Facebook, puedes controlar quién puede encontrarte usando tu dirección de correo electrónico o tu número de teléfono, así como si los motores de búsqueda pueden vincular o no tu perfil. La herramienta de Revisión de privacidad te mostrará qué información, como tu dirección de correo electrónico y tu fecha de nacimiento, es visible para tus amigos y para el público.

Controla quién puede ver tus publicaciones. Para hacer esto, usa el menú desplegable que se encuentra al lado del botón Publicar [Post]. Las opciones incluyen amigos, público, grupos a los que perteneces y una opción para crear tu propia lista personalizada. Puedes elegir personas específicas para bloquear (por decir: tu superior directo en un grupo de trabajo al que perteneces). Esta función no es exclusiva del estatus: los álbumes de fotos también pueden tener listas personalizadas de quién lo puede ver.

Elige quién puede agregar comentarios en tu línea de tiempo. La habilitación de la Revisión de la línea de tiempo [Timeline] te permite controlar lo que está permitido en tu línea de tiempo, ya que requiere de tu aprobación para cada publicación. Las notificaciones que te piden que apruebes las publicaciones aparecen en la Sección Registro de actividades [Activity log] de tu página de perfil, junto con una descripción general de tus Me gusta [Likes] y las imágenes en las que te han etiquetado.

Facebook permite a los usuarios agregar a sus amigos a un grupo sin consentimiento; es una característica a veces problemática, como la famosa experiencia de Mark Zuckerberg. Si bien no hay forma de evitar que esto suceda, puedes usar el Registro de actividades para ver si te han agregado a algún grupo. (Y tú puedes salir de manera permanente, si lo deseas).

Evita que tus Me gusta se conviertan en publicidad. Probablemente hayas visto publicaciones que dicen «A tal le gusta esto» con un enlace patrocinado y un botón de «Me gusta» en la página. Si bien puede gustarte una compañía o un grupo independiente de Facebook, eso no significa que quieras respaldarlo públicamente. Para inhabilitar esta opción, ve a la Sección de Anuncios del menú de configuraciones y cambia la opción «Anuncios relativos a mis acciones sociales» [Ads with my social actions] eligiendo «Nadie». Esta área de Configuración también te permite controlar si Facebook puede orientarte con anuncios basados en tu actividad en línea.