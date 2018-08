Descargar contenido para verlo sin conexión en línea antes de viajar este verano

La temporada de viajes de verano es el mejor momento para ver programas sin conexión. Y si te encuentras entre los millones de estadounidenses que este año realizarán ese viaje programado hace tiempo a Yosemite o al Gran Cañón, es posible que desees descargar películas, programas de televisión y otros contenidos para entretenerte en el camino.

Ya sea que quieras ver un maratón de «Stranger Things» de Netflix o un ciclo continuo de los favoritos de Pixar, lo último en lo que quieres pensar es en la débil conexión wifi del avión o en los cargos excedentes por datos, asociados con la transmisión de videos por parte de los niños en el asiento trasero de tu camioneta todoterreno.

Cuando se trata de ver sin conexión, no todos los servicios de transmisión tienen opciones para ofrecer.

Mientras que los fanáticos de los programas de Netflix «A Series of Unfortunate Events» y «Black Mirror» pueden regocijarse en este mundo feliz, la multitud de televidentes de «Westworld» todavía no tienen suerte porque HBO Now requiere una conexión a Internet. Lo mismo ocurre con Crackle de Sony Pictures Entertainment, que alberga largometrajes y programas originales como «StartUp» y «Snatch».

Pero Hulu dice que pronto permitirá a los usuarios descargar contenido para verlo sin conexión. Hasta la fecha, sin embargo, no ha ofrecido fecha de inicio ni detalles sobre qué programas estarán disponibles.

Aquí hay un resumen de los servicios de transmisión que ofrecen la opción de ver sin conexión.

Amazon Prime Video: este servicio, incluido con una suscripción Prime, ofrece muchos títulos descargables, incluidos largometrajes como «Paterson» y la aclamada serie original «The Man in the High Castle». Y, ahora que la aplicación Prime Video finalmente está disponible en la tienda Google Play, es mucho más fácil usarla para acceder a ese contenido en dispositivos Android. Los fanáticos de Apple pueden encontrar la versión iOS en la App Store de la empresa y la aplicación Prime Video viene preinstalada en los dispositivos Fire de Amazon.

Netflix: el rey de los servicios de transmisión permite a los usuarios descargar algunas películas y series en dispositivos móviles a través de su aplicación Netflix. Estos títulos incluyen series originales como «Love», «Queer Eye» y «Altered Carbon» y la compañía actualiza la lista todos los meses. Si un programa en particular se puede descargar, verás un botón de descarga en la página de detalles. Los usuarios deben usar la última versión de la aplicación.

YouTube Red: el servicio de suscripción mensual de Google te permite ver videos sin publicidad y te da acceso a contenido exclusivo, como «Cobra Kai» y «Step Up: High Water», sin mencionar canciones en Play Music de Google. Y sí, los suscriptores tienen la opción de descargar videos para verlos sin conexión. Los usuarios en India y en un gran número de países reciben el servicio gratis, pero los consumidores estadounidenses tienen que pagar $10 por mes ($15 por el plan familiar).

Otras opciones

iTunes, Google Play, VUDU, FandangoNOW y la tienda de videos Amazon Prime: estos servicios ofrecen una gran selección de alquileres a un precio razonable, incluido el acceso gratuito a algunos contenidos y videos que has comprado en el pasado. Mejor aún, el período de alquiler típico es de 30 días o más. Y, una vez que hayas terminado de ver el contenido, se eliminará solo. Eso te permite cargar películas o programas de TV para el viaje de ida y, luego, agregar todo el contenido nuevo para el camino a casa.

Showtime, Starz y Epix: Estos canales premium les permiten a los suscriptores descargar videos de sus bibliotecas a dispositivos móviles a través de sus aplicaciones correspondientes. Eso significa que títulos populares en Showtime («Homeland» y «Billions») y en Starz («Outlander» y «Ash vs. Evil Dead») y la colección de películas de Epix, pueden llenar el tiempo durante tu viaje sin gastar tu plan de datos. Los servicios de suscripción independientes de Showtime y Starz ofrecen los mismos beneficios por $11 y $9 por mes, respectivamente.

Vimeo: la mayor parte de este contenido, incluidas las charlas TED y películas indie, pueden descargarse en un teléfono inteligente o tableta. Pero el contenido de las sociedades televisivas de la plataforma con Lionsgate y Starz no está disponible para verlo sin conexión. Lo siento mucho; no verás «Mad Men» o «Weeds».

Antes de salir a la carretera, recuerda:

• Verificar el espacio de almacenamiento en tu dispositivo. Tu archivo multimedia no se descargará si no hay espacio suficiente, así de simple. Así que tómate un poco de tiempo para prescindir de cosas que ya no necesitas.

• Descargar tu programa de viaje mientras estás en casa en lugar de confiar en tu servicio de datos móviles. En mi conexión WiFi de alta velocidad, por ejemplo, me llevó unos 7 minutos descargar «Up in the Air» desde Amazon Prime Video.

• Optar por descargas de definición estándar. Toma menos de medio GB de datos para una película de 2 horas. Si estás viendo en un teléfono inteligente, la caída de calidad no es demasiado notable.

Nota del editor: este artículo se ha actualizado para incluir información sobre las ofertas actuales.

