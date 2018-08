La militar inmigrante que enfrenta a ICE… y quizá la deportación

Una demanda presentada por ACLU podría ayudarla, pero todo es incierto

La doctora Yea Ji Sea se ha estado preparando para lo peor y la noticia llegó el día que un superior la llamó para decirle que sería despedida, debido a un problema migratorio.

La empleada de 29 años del Centro Médico Brooke Army en Fort Sam Houston en Texas nació en Corea del Sur, pero llegó a los 9 años de edad ccon visa de visitante, era el año de 1998.

A los 26 años se unió al ejército, esperando aprovechar un programa que permite a los miembros del servicio activo ganar su ciudadanía estadounidense, reportó el Washington Post.

Ahora, a pesar de sus casi cinco años como soldado condecorada, ella quedó fuera del Ejército, pero la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda, debido a errores en el proceso migratorio de la militar.

“No estaba tan preocupada”, explicó. “Pensé que realmente tenía su apoyo cuando dijeron eso. Pensé que de alguna manera iba a estar bien, que no me echarían porque simplemente no está bien, y está legalmente mal”.

Cuando presentó su solicitud de naturalización ante USCIS se descubrió que su caso tenía nexos con la Neo-America Language School, que había estado trabajando con un oficial migratorio corrupto.

Tras la noticia de su despido, ACLU presentó la demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), por procesar incorrectamente la solicitud de naturalización de Ji Sea.

“El fraude fue perpetrado por el oficial corrupto de la CBP”, dijo Sameer Ahmed, un abogado del ACLU. “No tenía idea de que había esto”.

Reconociendo la inexactitud, el gobierno rechazó su primer intento de naturalización, porque no se había establecido como una persona de “buen carácter moral”, pero también ha rechazado otras peticiones de visa para sacar a la doctora del limbo migratorio.

“Mi mayor temor en este momento es que mi comandante llame a ICE“, contó. “Me han advertido extraoficialmente que ICE podría venir a buscarme. Después de 4 años y medio, una vez que obtenga mis documentos de alta, mi realidad es que ICE podría venir a buscarme”.