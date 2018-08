La verdad sobre los remedios para la pérdida de cabello

Es normal perder hasta 150 cabellos por día. “Pero a los 60 años, aproximadamente el 80% de los hombres y el 40% de las mujeres perderán una cantidad considerable de cabello”, dice Shilpi Khetarpal, M.D., dermatólogo de la Clínica Cleveland.

Por lo general, la causa es genética: pérdida de cabello de patrón masculino y femenino. En los hombres, las hormonas llamadas andrógenos hacen que las hebras de pelo se caigan demasiado pronto. En las mujeres, la acción no es tan clara, aunque los andrógenos pueden afectar en algunos casos.

Los problemas de tiroides, estrés, trauma, enfermedades autoinmunes y la deficiencia de nutrientes también pueden causar pérdida de cabello.

¿Deberías probar uno de los productos de venta libre o con receta médica que pregonan que ayudan a evitar la pérdida de cabello? Aquí te decimos la verdad.

Productos de venta libre para el cabello

Los siguientes productos podrías verlos en los estantes de las farmacias y en línea:

Minoxidil tópico (Rogaine y genérico): este medicamento de venta libre, aplicado diariamente en el cuero cabelludo, estimula los folículos pilosos y ayuda a que más pelo pase a la fase de crecimiento.

¿Vale la pena intentar? Es probable. Una revisión de 2016 de 6 estudios realizada por la Cochrane Collaboration, una organización independiente, encontró que el doble de mujeres que usaron minoxidil experimentaron un nuevo crecimiento de cabello al menos moderado en comparación con las que usaron un placebo.

Y una revisión publicada en 2017 en la Revista de la Academia Estadounidense de Dermatología (Journal of the American Academy of Dermatology, AAD) encontró que los hombres que usaban la solución tópica dos veces al día tuvieron un aumento promedio de casi 15 cabellos por centímetro cuadrado (con 5% de minoxidil) y 8 cabellos (con 2% de minoxidil).

Suplementos: muchos suplementos dietéticos se comercializan para el crecimiento del cabello, la mayoría con altos niveles de biotina, que pertenece al complejo de la vitamina B.

¿Vale la pena intentar? Probablemente, no. Una revisión de 2017 de los estudios encontró poca evidencia de que la biotina contrarreste la pérdida de cabello, excepto en casos raros de deficiencia de biotina.

Láser de baja intensidad o terapia de luz: se dice que estos peines, gorras y dispositivos de diadema estimulan los folículos.

¿Vale la pena intentar? A lo mejor. “Los láseres de baja intensidad sí estimulan el crecimiento del cabello, y los dispositivos disponibles para uso doméstico podrían ser útiles en algunos casos” dice Elise A. Olsen, M.D., directora del Centro de investigación y tratamiento de los trastornos del cabello (Hair Disorders Research and Treatment Center) del Centro Médico de Duke University en Durham, N.C.

Algunos datos respaldan su efectividad, pero ninguno se ha comparado con el minoxidil tópico o la finasterida, y no se someten a las mismas pruebas rigurosas que los medicamentos.

Analicemos los productos recetados

Es posible que tu médico te recete un medicamento oral junto con minoxidil tópico. Según Olsen, “la combinación a menudo es mejor que un tratamiento único”. Estas son las opciones.

Finasterida (Propecia, Proscar y genérico): aprobado para hombres (y recetado para mujeres, sin que esté indicado en el prospecto), esta píldora diaria evita que la testosterona se convierta en un tipo de andrógeno que contribuye a la caída del cabello.

¿Vale la pena intentar? Es probable. La AAD dice que ayuda a reducir la pérdida de cabello en la mayoría de los hombres y estimula el nuevo crecimiento en muchos. Pero, es más efectivo en las primeras etapas. “No ayudará a que vuelva a crecer el cabello que se perdió hace 3 o más años”, dice Khetarpal.

La finasterida puede afectar la libido y causar disfunción eréctil y defectos de nacimiento, por lo que, no deben utilizarlo mujeres premenopáusicas que no estén usando un anticonceptivo eficaz.

Espironolactona (Aldactona y genérico): este medicamento oral para la presión arterial, utilizado como medicamento de uso no aprobado para la pérdida de cabello en las mujeres, bloquea el receptor de andrógenos en los folículos capilares y detiene las acciones que conducen a la pérdida del cabello.

¿Vale la pena intentar? Tal vez, especialmente si tus niveles de andrógenos son elevados. No encontramos ensayos clínicos, pero en una encuesta de 166 mujeres, publicada en 2015 en la Revista de la Academia Estadounidense de Dermatología, 74% de las que tomaron el medicamento informaron que la pérdida de cabello se estabilizó o mejoró.

Sin embargo, ha causado tumores en animales de laboratorio, y puede afectar la presión sanguínea y la función renal, y puede conducir a niveles de potasio más altos que lo normal. Es necesario que revises tus niveles de potasio después de comenzar a usar este medicamento, y habla con tu médico sobre restringir el potasio en la dieta. Y debido a que puede, causar defectos de nacimiento, al igual que la finasterida, no deben utilizarlo las mujeres premenopáusicas que no estén usando un anticonceptivo eficaz.

Inyecciones de plasma rico en plaquetas: el PRP, en el que el plasma de la sangre se aísla y reinyecta, está aprobado para lesiones como la tendinitis del codo. Se usa de manera no aprobada para la pérdida de cabello, con inyecciones mensuales en el cuero cabelludo durante 3 meses, una ronda a los 6 meses y luego tratamiento cada pocos meses.

¿Vale la pena intentar? Es probable. Puede impulsar los folículos inactivos del cabello para producir nuevos filamentos, dice Joel L. Cohen, M.D., un dermatólogo en Denver. No se cuentan con estudios a gran escala, pero un pequeño estudio, publicado en 2016 en la revista Dermatologic Surgery, encontró que la densidad del cabello aumentó después de 6 meses en aproximadamente 13 cabellos más por centímetro cuadrado. Los investigadores dicen que se necesitan más estudios para confirmar esos hallazgos.

Nota del editor: Este artículo también apareció en la edición de agosto de 2018 de Consumer Reports en temas de Salud.