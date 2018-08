Tu lista de tareas financieras por hacer en marzo

A medida que pasa el mes de marzo, los días se van extendiendo, y también las horas que podrías tener que dedicarle a tus finanzas.

Dadas las recientes turbulencias del mercado, podría ser conveniente que observes en detalle qué tan bien se han conservado tus fondos de valores para tu jubilación. La reserva federal también señala que las tasas de interés seguirán en aumento, lo que podría afectar los precios de los bonos de manera negativa.

Además, se acerca la temporada de impuestos, así que probablemente tienes documentos para preparar.

Estos son algunos pasos a seguir para este mes que te ayudarán a transitar los pronósticos inciertos del mercado, alistarte para pagarle al tío Sam y asegurar una base más estable para las finanzas de tu familia.

Revisa tus inversiones

La reciente montaña rusa del mercado de valores está poniendo nerviosos a los inversionistas, especialmente porque llega en las etapas finales de un mercado a la alza [bull market].

No sugerimos que hagas cambios importantes sobre la base de los movimientos recientes del mercado. Pero si no has visto tu cartera 401(k) en algún tiempo, es un buen motivo para revisarla con cuidado. Estos son 3 pasos que debes tener en cuenta:

1. Reequilibrar tu cartera. Los movimientos del mercado podrían haber movido tus asignaciones de activos de manera descontrolada. Transfiere justo la cantidad de ganancias necesarias a los rezagados para restablecer la combinación deseada.

2. Concéntrate en los bonos de alta calidad. Prioriza los bonos de alta calidad, aquellos que mantienen el grado de inversión y las emisiones del gobierno.

3. Aumenta tus ahorros. Automatiza tus contribuciones, empezando por tu plan 401(k). Además, intenta sacar el máximo, que es $18,500 para 2018. (Las personas de 50 años o más pueden sacar $6,000 adicionales). Para los inversores de IRA, el máximo es $5,500; las personas mayores de 50 años pueden aportar $1,000 adicionales.

Para ver más consejos de inversión, puedes leer la cobertura de Consumer Reports sobre cómo prepararse para una corrección de mercado.

Prepárate para el tío Sam

Este año, la nueva legislación impositiva probablemente impulse más llamadas al IRS de contribuyentes confundidos, pero la falta de financiación de la agencia implica que muchas de esas llamadas no se contestarán.

La buena noticia es que existen recursos gratuitos que pueden ayudarte a obtener las respuestas que necesitas para preparar tus impuestos.

Como punto de partida, el sitio web del IRS tiene información detallada para la mayoría de los casos. Esto incluye calculadoras y hojas de trabajo interactivas en temas como a quién puedes designar como dependiente (la pregunta más común entre los contribuyentes), qué estado de declaración elegir, la elegibilidad para créditos educativos y si necesitas presentar la declaración de impuestos.

También puedes consultar foros de preparación personal de impuestos y expertos de manera gratuita en programas de preparación de impuestos en línea de H&R Block y TurboTax. Los contribuyentes pueden realizar preguntas y obtener respuestas, en algunos casos, de expertos en impuestos (que tendrán que pagar); en otros casos, de otros contribuyentes con experiencia, sin costo.

Los centros de asistencia al contribuyente del IRS son otra opción, pero no hay tantos de ellos. Encuentra uno aquí. Tienes una mejor oportunidad de recibir el tiempo y la atención del personal si programas tu cita ahora mismo en lugar de esperar.

Otros centros de ayuda comunitaria gratuita incluyen el Volunteer Income Tax Assistance (VITA, asistencia voluntaria de impuesto a las ganancias) y el Tax Counseling for the Elderly (TCE, asesoramiento de impuestos para adultos mayores), patrocinados por el IRS y administrados por voluntarios capacitados de la comunidad local. El programa TCE está disponible para los contribuyentes mayores de 60 años.

Considera una cuenta de ahorros en línea

Con la predicción de que el gobierno elevará las tarifas aún más este año, una cuenta de ahorros de un banco en línea puede ser beneficiosa. Estos bancos, por lo general, ofrecen mejores tarifas y aumentan el interés que pagan más activamente que sus contrapartes fuera de línea.

Los bancos en línea pueden pagar más de 5 veces el interés que los bancos tradicionales, según un estudio de DepositAccounts, un sitio de comparación de cuentas. En promedio, los bancos en línea ahora pagan el 0.93 % de interés, pero algunos pagan 1.6 % o más.

Tienen algunas desventajas. Antes de abrir una cuenta bancaria en línea, consulta las tarifas y lee los términos y condiciones del banco para conocer los requisitos de depósito mínimo. Algunas instituciones cobran si la cuenta tiene un saldo menor a un monto específico, por ejemplo, o si cierras la cuenta poco después de haberla abierto. La cantidad de extracciones también podría estar limitada.

Gasta tus fondos FSA

Si tu cuenta de ahorros flexible (FSA) patrocinada por tu empleador tiene un período de gracia, generalmente tienes hasta el 15 de marzo para gastar lo que haya quedado en tu cuenta en 2017 (hasta $500). Y para todos los gastos de 2017, ya sea que los hayas contraído antes de fin de año o durante el período de gracia, tienes hasta fines de marso para presentarlos para su reembolso.

Puedes usar una FSA para ahorrar en tus gastos de atención médica porque puedes poner dinero en la cuenta antes de impuestos. Luego, los fondos pueden usarse para cubrir los costos que no cubre tu seguro de salud. La lista de artículos aprobados por el IRS que puedes comprar con dinero de la FSA varía desde acupuntura hasta radiografías. Ingresa a FSAStore.com para ver los artículos elegiles.

Considera la posibilidad de adquirir un seguro contra inundaciones

Las lluvias de abril están acercándose, pero las fuertes lluvias no son la única razón por la que podrías necesitar seguro contra inundaciones. La nieve que se derrite, los huracanes y los aludes son algunos ejemplos de desastres naturales que cubre una póliza de seguro contra inundaciones, en lugar de un seguro de vivienda.

Incluso si no vives en una zona de alto riesgo, aún podrías necesitar un seguro contra inundaciones para proteger tu hogar contra posibles daños. Según el National Flood Insurance Program [programa nacional de seguro contra inundaciones], el 20% de las reclamaciones de seguro por inundaciones son presentadas por personas que viven en zonas de riesgo moderado a bajo de inundación.

Las primas anuales para el seguro federal contra inundaciones cuesta $878 (PDF) en promedio, pero puede ser incluso más asequible en zonas de riesgo bajo a moderado. El monto variará según el riesgo de inundación de tu vivienda y el tipo de cobertura que elijas. Existe un período de espera de 30 días antes de que se active la póliza, por lo que es una buena idea hacer esto mucho antes de que pienses que la vas a necesitar.

Presupuesto para viajes de verano

Es posible que ya tengas en mente algunos excelentes destinos para tu viaje de verano. Pero antes de elegir uno, investiga el costo del pasaje aéreo y el alojamiento para determinar si el viaje es asequible.

Si encuentras una buena oferta que se ajuste a tu presupuesto, haz la reserva. Pero si no tienes suficiente efectivo para costear el viaje, no uses tu tarjeta de crédito. Considera la posibilidad de crear una cuenta de ahorro especial para el viaje y de ahorrar durante unos cuantos meses.

Compra productos con grandes descuentos

Los expertos en investigación de productos de Consumer Reports, que controlan los precios durante todo el año, han recopilado una lista de artículos que suelen alcanzar los precios más bajos en marzo. Si buscas las mejores ofertas durante este mes, presta atención a las ofertas en mostradores para la cocina, techos, pisos, cámaras digitales y cajas de chocolates.