3 cambios de la ley de financiación que podrían cambiar la vida de miles de inmigrantes

De aprobarse daría un respiro a la dura política migratoria de Donald Trump

Una serie de enmiendas realizadas por demócratas al proyecto de ley de financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de 2019 daría gran alivio a miles de inmigrantes en EEUU, así como una serie de protecciones a las recias politicas migratorias de Donald Trump.

De convertirse en ley las tres enmiendas aprobadas por el Subcomité de Seguridad Interior de Apropiaciones de la Cámara de Representantes serían una victoria para la comunidad inmigrante en EEUU.

1. Daría más posibilidad a la obtención de asilo

Hasta la llegada de Donald Trump para obtener asilo un individuo debía ser “incapaz o no estar dispuesto a regresar a su país de nacionalidad debido a la persecución o al temor fundado de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o haber sido víctima de violencia doméstica conyugal o violencia de pandillas”.

Sin embargo el Fiscal General Jeff Sessions invalidó la decisión de 2014 que permitía a los tribunales de inmigración otorgar asilo a víctimas de violencia doméstica conyugal o violencia de pandillas.

No obstante bajo esta enmienda en la ley de financiación no se permite que el Departamente de Seguridad Nacional use la nueva directiva de Sessions, ampliando así la ley de asilo de EEUU y dando la opción de refugio migratorio para miles de inmigrantes centroamericanos que huyen de la M-13 o aquella víctimas de violencia domestica.

2. Pone fin a la separación familiar en la frontera sur

En media de la polémica por la recia política del presidente Donald Trump de separar a las familias inmigrantes en la frontera sur, otra enmienda busca darle fin oficial a esta práctica.

De esta forma las familias no podrían ser separadas mientras esperan la decisión sobre su asilo a menos que alguno de los padres tenga historia criminal en EEUU, de ser así los menores deben ser entregados a al algún familiar o tutor dentro de EEUU.

3. No permite el uso de recurso del departamento de Seguridad Nacional para deportar benficiarios de DACA

La última enmienda establece un duro limite que no permite a Homeland Security utilizar ningún tipo de financiamiento para hacer cumplir las leyes de inmigración contra cualquier inmigrante que haya sido beneficario de DACA o para aquellos a quienes se les otorgó protección migratoria.

Estas enmiendas esencialmente requerirían la continuación de las protecciones de la deportación que proporciona DACA, incluso cuando el presidente Donald Trump busca poner fin a estos programas. De esta manera el Congreso defendería por primera vez formalmente DACA.