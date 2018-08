Captan a hija de Donald Trump y Lindsay Lohan juntas en Grecia

Las dos habrían entablado una conexión amistosa

Solo unos días después de que se confirmara que su última aventura empresarial en Grecia, la reciente apertura de su segunda discoteca ‘Lohan Beach House’ en la isla de Mikonos, será documentada en un nuevo ‘reality’ para la cadena MTV, la actriz Lindsay Lohan podría haberse asegurado ya la presencia de la primera de las muchas celebridades que, como explicaba el canal al anunciar el formato, ejercerán de estrellas invitadas durante el transcurso del programa.

De forma más concreta, la joven Tiffany Trump, hija de actual presidente de Estados Unidos (Donald Trump), se habría dejado ver esta semana junto a la pelirroja intérprete durante una fiesta celebrada en la citada isla -pero aparentemente no en el club nocturno de la artista- y concebida para recaudar fondos en beneficio de las víctimas de los descontrolados incendios que han venido asolando el país desde el pasado julio.

Según el periódico The New York Post, las dos mujeres habrían forjado una estrecha conexión durante su encuentro en el mencionado evento y, posteriormente, Lindsay habría invitado a Tiffany a visitar su flamante establecimiento con la esperanza de que las cámaras captaran la buena química que existiría entre ellas. No obstante, de momento los responsables del futuro espacio televisivo se han negado a confirmar o desmentir dicha información para no arruinar así las sorpresas que tienen preparadas para los espectadores.

“Este destino turístico tan exclusivo y paradisíaco servirá como marco incomparable para la serie, en la que se presentarán todas aquellos lujos y comodidades que garantizarán una experiencia sin igual en el club. Un spa, un restaurante de prestigio y una discoteca de día y de noche que transformarán la escena de ocio de Mikonos son algunos de sus grandes alicientes”, explicaba este lunes la MTV a través de un comunicado con el que ir dando las primeras pistas sobre lo que ofrecerá el ‘documental’, en el que Lindsay se verá rodeada de famosos “embajadores de la marca” entre los que ahora podría encontrarse la hija más díscola del mandatario estadounidense.