Esquina migratoria: perdió su green card y tuvo que ir a México. Ahora necesita regresar

Mi tía es residente. El único problema es que ella perdió su green card y tuvo que ir a México porque falleció su papá. Entonces, para poder regresar, ¿qué es lo que ella tendría que hacer? El año pasado renovó su green card, pero esa tarjeta la perdió. Solo tiene la viejita que se venció. Su hijo ya tiene el recibo de que Migración recibió la solicitud de la renovación y esta a la espera de la cita para hacerse las huellas. ¿Ella puede regresar con su green card viejita?

Si estás fuera de Estados Unidos con tu tarjeta caducada (vencida) y no presentaste la solicitud para renovar la tarjeta antes de partir, tendrías que acudir al Consulado de Estados Unidos o el puerto de entrada a Estados Unidos más cercano antes de intentar presentar el Formulario I-90 para la renovación de la tarjeta de residente permanente.

Por fortuna, me comentas que tu tía presentó la solicitud de renovación antes del viaje. Veo también que se trató de una emergencia por el fallecimiento de su papá.

Para volver a Estados Unidos, hay que presentar el documento vencido acompañado por toda la documentación que tiene su hijo y también pruebas de la razón por la cual tuvo que salir de emergencia, en este caso darle el último adiós a su papá.

Con su número de tarjeta de residente legal –que será el mismo en cada green card que reciba-, un oficial fronterizo tendrá la opción para verificar su estatus migratorio y también que su nueva tarjeta está en proceso.

La recomendación sería ingresar a Estados Unidos por vía terrestre para seguir los pasos que recomienda USCIS para los casos de residentes legales que desean ingresar con su green card vencida.

Otra recomendación es solicitar la ciudadanía estadounidense si ya tiene más de cinco años de residente legal. La ciudadanía es un privilegio para siempre que no tiene que renovar.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio