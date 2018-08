Esquina migratoria: le quitaron la visa de turista a mi hermano en la frontera

Mi hermano hace como dos años venía pasando la frontera y le quitaron el pasaporte con su visa de turista porque le vieron la licencia de California. Lo acusaron de trabajar en Estados Unidos ilegalmente y por eso le quitaron el pasaporte y le cancelaron la visa. El vive en Tijuana ¿cómo podría hacer para que le regresaran su visa?

Lamento lo que le ocurrió a tu hermano. Debido a que las autoridades migratorias pensaron que probablemente estuvo viviendo y trabajando en Estados Unidos sin autorización, es muy difícil que le vuelvan a dar una visa de turista por haber violado los términos de esa visa (entrada temporal solo con fines turísticos o para reuniones profesionales o de negocios).

Para volver a solicitar su visa, primero debería solicitar un perdón, probar que tiene medios suficientes para costear un viaje de ida y vuelta y que su estadía sería limitada en este país.

Además, debe presentar pruebas de que tiene buen trabajo o negocio, propiedad/es en México (de donde supongo que es originario porque me comentas que vive en Tijuana), dinero en cuenta bancaria, lazos familiares, así como inversiones y actividades que harían muy poco probable que se quedara en Estados Unidos a vivir.

De todas maneras, aun probando todo esto, todavía sería altamente probable que no le otorguen la visa nuevamente.

Por otra parte, si él no estuvo viviendo y trabajando – cómo sospechó el oficial de migración que canceló su visa – debería también presentar pruebas de sus entradas y salidas al país, así como todo lo que pudiera demostrar su arraigo a su país de origen durante el tiempo que supuestamente estuvo trabajando y viviendo en Estados Unidos. La recomendación principal es no mentir y si es necesario, apoyarse con un abogado especialista en leyes migratorias.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio