La forma en que Melania estaría humillado a Trump frente al país entero

Revelan la que sería el arma secreta de Melania para desquitarse de Trump

El explosivo y revelador libro de la ex miembro del circulo cercano de Donald Trump Omarosa Manigault Newman pone en aprietos a la primera dama.

El libro Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House, el cual se centra en el presidente Donald Trump y su caótica historia desde su época como anfitrión de The Apprentice hasta sus berrinches en la Ofina Oval hace una par de revelaciones sobre la pareja presidencial.

En el libro Omarosa asegura que las elecciones de moda de Melania representan un intento deliberado de “castigar y humillar” a su marido frente al país entero.

De acuerdo con el Daily Mail, Omarosa escribió en Unhinged que Melania Trump a menudo ha tratado de hacer una declaración con sus atuendo, siendo el ejemplo más reciente y crudo cuando la primera dama vistió una chaqueta de color verde con las palabras “REALMENTE NO ME IMPORTA, Y A TI?

Cabe recordar que este incidente cuasó una gran polémica nacional tanto para Melania como para el presidente Trump en medio de la crisis por la separación de menores inmigrantes en la frontera sur.

Omarosa alegó que Melania estaba tratando de “lastimar” al presidente y “hacerlo parecer tonto” por una política de inmigración que hizo que su administración pareciera “insensible”, razón por la cual decidió vestir esa chaqueta precisamente cuando fue a visitar a niños inmigrantes separados de sus padres en centros de detención en Texas.

“Es mi opinión que Melania se vio obligada a ir a la frontera ese día de junio, esencialmente, para limpiar el desastre de su marido”, dicen un aparte del libro de Omarosa.

“Ella usaba esa chaqueta para lastimar a Trump, desencadenando una controversia que él tendría que arreglar, prolongando la conversación sobre la insensibilidad de la administración, arruinando el viaje en sí, y tratando de asegurarse de que nadie le pidiera que hiciera algo así otra vez”.

Como se señala más adelante en las páginas de Unhinged, la controversia de la chaqueta en junio no fue la primera vez en que Melania Trump intentó desquitarse en silencio de su esposo.

Manigault Newman asegura que Melania es una astuta estudiante de la moda que deliberadamente intenta enviar mensajes a sus esposo a través de los atuendos que usa, incluso si el mensaje no siempre es claro.

Omarosa says Melania wore THAT jacket to the border to make Trump ‘look foolish’ and ‘uses style to punish her husband’ https://t.co/cnOuqyQWCM — Daily Mail US (@DailyMail) August 13, 2018

Tales mensajes fueron enviados cuando Melania usó una blusa rosada para el debate presidencial después de que se dio a conocer la grabación de Donald Trump diciendo que podía “agarrarlas (a las mujeres) por la vagina” en una conversación con Billy Bush anfitrión de Access Hollywood .

Del mismo modo, la ex asistente de la Casa Blanca dijo que la primera dama vistió un atuendo casi idéntico al estilo de la archienemiga de Trump, Hillary Clinton llevando un traje pantalón blanco al primer discurso del Estado de la Unión de su esposo. Días en que los reportes de sus infidelidades se hacían públicos.

“Tomadas como un todo, todas sus rebeliones de estilo han servido para el mismo propósito, y no solo distracción y distracción, estrategias que su esposo conoce muy bien. Creo que Melania usa el estilo para castigar a su marido “, escribió Manigault Newman en un aparte del libro.