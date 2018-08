Pareja de California gana dos premios con un solo boleto de lotería

El hombre gana en la lotería y su novia recibe otro gran premio al mismo tiempo

Fred Bastardo, de Hanford, en el Valle de San Joaquín en California, se fue a un mercado local a comprar boletos de lotería “raspaditos” con un objetivo claro: ganar.

Compró un boleto de lotería Scratchers pero no resultó un ganador, ni tampoco con el segundo, ni el tercero. “No me iré hasta que obtenga un ganador”, le dijo al empleado.

Después de que su cuarto boleto no ganó, Bastardo compró un quinto boleto de la lotería Scratchers Mystery Crossword, un crucigrama de $10 dólares, mientras se decía a si mismo y al empleado: “De acuerdo, si no gano, he terminado”.

Pero ese boleto de lotería resultó el ganador de un premio de $750,000 dólares.

Y aquí es donde ya se puede revelar por qué recibió los dos grandes premios al mismo tiempo.

Bastardo y su novia salieron rumbo a la oficina de la Lotería de California en Fresno para reclamar el premio. Mientras conducía por la autopista, Bastardo le dijo a su novia que se detuviera para poder tener una conversación seria. Se detuvieron al costado de la autopista.

A ella le preocupaba que su novio, repentinamente rico, estuviera a punto de separarse de ella. ¿O es que estaba a punto de proponerle matrimonio?

“Nos complace informar que, de hecho, Bastardo le propuso matrimonio y los dos ahora están comprometidos”, dice la Lotería de California en un comunicado.

Su prometida dice que casarse es incluso mejor que ganar el premio de la lotería.

El boleto ganador fue comprado en El Ranchero Liquor en 11998 South 10th Ave. en Hanford.

Bastardo dice que le gustaría invertir sus ganancias sabiamente y comenzar su propio negocio.

