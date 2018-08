Las cositas de Jennifer Lawrence y Emma Stone en Hollywood

La lealtad para este par de actrices es fundamental

El mundo del entretenimiento siente una fascinación especial por las parejas de ‘bff’ -‘best friends forever’ o ‘mejores amigos para siempre’ en su traducción al español- al proporcionar algo más interesante que una celebridad: dos celebridades. Aunque la amistad que une a Emma Stone y Jennifer Lawrence siempre se ha mantenido en un plano más discreto que, por ejemplo, la que mantienen esta última y la humorista Amy Schumer, con quien sí ha posado en innumerables alfombras rojas e intercambiado bromas en público, las dos oscarizadas actrices han acordado realizar ahora una rara entrevista para la revista ELLE que demuestra la buena química que existe entre ellas, cositas o detalles que parece que solo se le ocurren a este par de actrices.

A lo largo de su conversación, las intérpretes charlan acerca del descanso profesional que se ha tomado la pelirroja, de lo mucho que detestan la falta de profesionalidad de algunas estrellas y de su reticencia a compartir su vida en las redes sociales, pero ante todo se centran en la importancia de rodearse de un buen grupo de allegados para sobrevivir en una industria como la suya.

“Creo que la amistad lo es todo, básicamente. Esa es una de las cosas que he aprendido de cara a los treinta: eres tú quien elige a tu familia. Te das cuenta de que tus amistades, las personas a las que eliges para que te acompañen en las siguientes fases de tu vida, son la familia a la que eliges“, le confiesa Emma a su compañera de profesión. “La lealtad es imprescindible. Y tú has sido una de mis amigas más leales durante años“.

Por su parte, Jennifer -en el papel de entrevistadora- no ha dudado en compartir cómo es la protagonista de ‘La La Land‘ en la intimidad, cuando no hay cerca ninguna cámara que pueda cohibilar o contribuir a que se ponga nerviosa: “En realidad era una persona aventurera y bastante relajada. Sé que te sorprenderá escucharlo, pero sé que en ocasiones lo eres. Hasta que dejas de serlo. Y entonces ya no lo eres, en absoluto“, ha asegurado.

El estrecho vínculo que une a las artistas no se basa precisamente en el estatus similar que ostentan en la meca del cine, como han dejado muy claro ambas al reconocer que en ocasiones se olvidan de sus respectivos logros.

“Una noche estábamos conversando y yo estaba contándote algo muy emocionada y dije algo así como: ‘Emily, te han nominado en dos ocasiones a los premios de la Academia’. Y tuviste que decirme: ‘Jen, en realidad ya gané uno’. No me lo podía creer“, ha confesado Jennifer. “Ella fue una de las primeras personas que se puso en contacto conmigo cuando gané, pero después se le olvidó. Tienes que bloquear ese tipo de cosas”, ha añadido Emma en su defensa.