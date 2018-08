¿Qué beneficios tienen realmente los escritorios que te permiten trabajar de pie?

¿Son los escritorios para trabajar de pie una solución al sedentarismo?

Hay un sinnúmero de estudios que evidencian una correlación entre la vida sedentaria y toda una variedad de enfermedades, como la obesidad, la diabetes de tipo 2, la hipertensión y las enfermedades del corazón, que impactan sobre la esperanza de vida.

Para muchos trabajadores de oficina una jornada laboral implica pasar sentados muchas horas del día y durante largos períodos ininterrumpidos de tiempo.

Hoy en día el uso constante de correos electrónicos y de mensajería instantánea hace que ni siquiera nos tengamos que levantar para hablar con los colegas que se sientan a unos metros o en otros departamentos.

Por eso desde hace unos años en algunas oficinas han empezado a pulular escritorios que te permiten trabajar de pie.

Algunas empresas están invirtiendo grandes cantidades de dinero en estos nuevos equipos que te permiten ajustar la altura de las mesas para trabajar sentado o parado.

Pero, ¿de verdad pueden beneficiar a tu salud?

¿Cuántas horas en la silla son demasiadas?

Además de las horas de oficina o en el colegio, cada vez pasamos más horas sentados en nuestro tiempo libre, viendo la televisión, jugando a videojuegos, leyendo, navegando en internet o incluso usando medios de transporte.

Pero no hay una recomendación oficial establecida sobre cuántas horas al día son “demasiadas” en la silla.

Getty Images Varios expertos recomiendan que deberíamos pararnos, movernos o tomar descansos durante al menos dos de las ocho horas al día

Eso sí, desde 2015, varios expertos recomiendan que deberíamos pararnos, movernos o tomar descansos durante al menos dos de las ocho horas al día de un turno estándar de trabajo.

Y que gradualmente deberíamos ir aumentando ese tiempo hasta pasar al menos la mitad del turno, es decir, cuatro horas, haciendo lo que llaman “actividades de intensidad ligera“.

Esa es una de las recomendaciones que un comunicado de expertos publicó en 2015 en la revista British Journal of Sports and Medicine.

Otro documento publicado en 2015 por la autoridad para la salud de Inglaterra, Public Health England, recomienda minimizar el tiempo que pasamos sentados quietos.

“Estar activos es bueno para tu salud física y mental. Simples cambios de comportamiento como romper largos períodos en la silla pueden marcar una diferencia enorme”.

Según el panel de expertos que hizo el informe, estar de pie o hacer algún tipo de movimiento durante más de dos horas al día en el trabajo estaba asociado a menores riesgos para la salud.

Y quienes permanecían de pie durante al menos cuatro horas al día tenían los valores de riesgo más bajos, independientemente del nivel de actividad física de la persona.

En este contexto, los escritorios que te permiten trabajar de pie ofrecen una oportunidad para cambiar de postura y evitar pasar demasiadas horas seguidas sentado.

Ayuda a estar activos

La cuestión no es si estos escritorios son mejores que los tradicionales o no: la clave está en que pasar demasiadas horas sentado no es recomendable para la salud.

Trabajar algunas horas de pie es una oportunidad para ser más activos, como lo es subir y bajar escaleras, hacer descansos y cambios de postura regularmente o asistir a reuniones caminando, una moda desde hace algunos años en las oficinas más innovadoras.

Getty Images Hemingway contaba que prefería escribir de pie.

Lo positivo es que ofrecen una alternativa al sedentarismo prolongado, aunque pasar demasiadas horas de pie también puede ser contraproducente para las personas que sufren, por ejemplo, de dolores de espalda.

Si bien no son una solución, pueden ayudar a mejorar la salud de los empleados.

Según un reciente estudio de la Universidad de Deakin, en Australia, con más de 230 trabajadores de escritorio, la adopción de estas mesas ajustables para trabajar sentados o parados podría ahorrar “años de vida” para la sociedad en prevención de enfermedades asociadas a la obesidad.

Getty Images Varias compañías han optado por nuevos modelos de computadoras que permiten trabajar lo mismo de pie que sentados.

El estudio, publicado en la revista Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, estima que el coste de darle a los trabajadores este tipo de escritorios es de unos US$344 por persona, pero los autores de la investigación creen que esa cifra se podría reducir con la economía de escala, haciendo pedidos grandes y compartiendo equipos.

“Esta intervención tiene el potencial de tener un impacto positivo, significativo y sostenible para reducir el tiempo que se pasa sentado en el trabajo, pero lo más importante es que vale la pena la inversión, que sabemos que es algo clave para que se aplique como programa”, dijo la doctora Lan Gao, la investigadora que lideró el estudio.

“En la actualidad no hay evidencias suficientes como para hacer una recomendación específica sobre cuánto tiempo sentados o acostados está asociado a pobres resultados para la salud”, le dijo al diario británico The Guardian.

Getty Images Este tipo de escritorios suele ser relativamente caro.

“Pero se recomienda interrumpir el tiempo que se pasa sentado o recostado con tanta frecuencia como sea posible”, dijo.

Por otro lado, todavía no hay muchos estudios al respecto pero una investigación reciente con 96 individuos concluyó que trabajar en un escritorio de pie durante 30 minutos no tenía ningún efecto adverso sobre la comprensión lectora o la creatividad de los trabajadores para realizar las tareas laborales.

Pero el estudio, publicado en 2017 en el International Journal of Environmental Research and Public Health, matiza que todavía está por investigar cual sería el efecto sobre la productividad después de varias horas de trabajo.

