Ariana Grande no es una jefa pesada con sus empleados

Pese a los vertiginosos tacones que suele utilizar habitualmente, Ariana Grande es más que capaz de caminar sin ayuda de nadie y no necesita que sus guardaespaldas la lleven en brazos para recorrer los metros que puedan separar el coche de su lugar de destino, sin importar que los rumores afirmen todo lo contrario. La estrella del pop ha querido aclarar el origen de esa leyenda urbana, la de que se niega a andar, durante su ‘Carpool Karaoke‘ con James Corden.

♡ @j_corden @latelateshow A post shared by Ariana Grande (@arianagrande) on Aug 16, 2018 at 9:03am PDT

“Fue todo por culpa de una fotografía mía en la que el mánager de mi gira me llevaba a caballito porque tenía que grabar un vídeo que comenzaba conmigo en pointé. La publiqué yo misma porque me pareció muy simpática, pero lo cierto es que me dolían mucho los pies, los dedos me sangraban y lo estaba pasando muy mal… ¡Ese rumor es muy estúpido”, le ha asegurado al presentador británico.

Sin embargo, la joven intérprete también demostró a lo largo de la grabación del segmento musical que es más que capaz de reírse de sí misma y, durante una parada para tomar café, no dudó en obligar a que Corden la cargara a su espalda mientras le gritaba al resto de transeúntes: “Hola, soy Ariana Grande, y deben llevarme en brazos a cualquier sitio… ¿Sabían que exijo que se me lleve en brazos? Ese es el tipo de estrella del pop que soy. Si me ven en algún sitio, pueden tener muy claro que no llegué ahí por mi propio pie”.

Otra historia falsa a la que muchos dan crédito sin que ella comprenda cómo es la de que estaría esperando su primer hijo junto a su prometido Pete Davidson, sin importar que siga luciendo la misma silueta menuda de siempre o que en la actualidad se esté preparando para afrontar una exigente gira de conciertos para presentar su nuevo disco ‘Sweetener’.

“Se habla un montón de embarazos. La gente quiere que me quede embarazara, lo desean de verdad, hasta el punto de que cada dos semana me atribuyen un nuevo embarazo”, aseguró.