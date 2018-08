Trabajadores de hospital de Tarzana hacen huelga de 1 día… y pierden 5

El hospital afirma que la agencia no le permite contratar trabajadores temporales por menos de 5 días

Ayer, jueves, los trabajadores de hospitales en Tarzana realizaron una huelga de un día para protestar por los salarios, pero su empleador no les permitirá regresar al trabajo hasta el martes siguiente.

“Nos han dicho que no podremos volver durante cinco días, no nos van a pagar, no podremos usar nuestro tiempo libre remunerado y nos afectará”, dijo el empleado en huelga Pablo Gutiérrez. “Pero es un sacrificio que estamos dispuestos a hacer para tomar una posición“.

Y es que el Providence Tarzana Medical Center contrató reemplazos temporales para reemplazar a los manifestantes que no pertenecen a la enfermería, compuestos por asistentes de enfermería, técnicos médicos y terapeutas respiratorios.

Eso sí, de acuerdo con el hospital, todo se debe a que la agencia de la cual contrató trabajadores temporales requiere un período mínimo de empleo de cinco días. En un comunicado, el hospital explicó que, “por esta razón, los empleados que optan por participar en la huelga y son reemplazados temporalmente por estos trabajadores de la agencia volverán a trabajar una vez que se cumpla nuestro compromiso con la empresa de personal temporal“.

Tras nueve meses de conversaciones, ambas partes han llegado a un punto muerto. “Pedimos un aumento del 3 % por el costo de vida y contraatacaron con un 1.5”, dijo la portavoz del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, Alecia Cornelius. “No creo que 1.5 sea un aumento real. Por lo tanto, hemos pedido un mínimo de 3 y un máximo de 5”.

En cualquier caso, el hospital afirmó que la huelga de un día no tendría efecto alguno en la atención del paciente.