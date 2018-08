La amenaza de Trump a inmigrantes que crucen la frontera

La dura retórica del presidente Donald Trump en contra de la inmigración ilegal volvió a ser este martes parte central de sus publicaciones en Twitter.

En un intento de justificar las recias políticas de inmigración de su gobierno, incluida la práctica de separar a las familias inmigrantes en la frontera sur, el magnate lanzó una fuerte amenaza contra aquellos inmigrantes que intenten cruzar la frontera de forma ilegal diciendo que sufriran “consecuencias desagradables”.

“¡Lamento tener que reiterar que hay consecuencias graves y desagradables para cruzar la frontera hacia Estados Unidos ILEGALMENTE!“, Tuiteó. “Si no hubiera consecuencias serias, nuestro país sería invadido por personas que tratarían de ingresar y nuestro sistema no podría manejarlo”.

I am sorry to have to reiterate that there are serious and unpleasant consequences to crossing the Border into the United States ILLEGALLY! If there were no serious consequences, our country would be overrun with people trying to get in, and our system could not handle it!

