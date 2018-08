No le des motivos al ICE para detenerte, recuerda las reglas de oro a que debe apegarse todo inmigrante

Y también tenga en mente los pecados capitales que pueden llevarlo a un arresto y posterior deportación

Los recientes arrestos de inmigrantes indocumentados por parte del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) relacionados con antecedentes como manejar en estado de ebriedad y orinar en la vía pública, obligan a recordar a la comunidad inmigrante que deben respetar las leyes de Estados Unidos para no dar motivos para un arresto y posterior deportación. En algunos casos, algunos residentes permanentes pueden perder su estatus si cometen un delito.

A continuación, La Opinión retoma algunas de las recomendaciones enumeradas en el artículo “Las reglas de oro a las que deben apegarse los inmigrantes indocumentados bajo la administración Trump”, escritas por el exdiplomatico mexicano y director de Fundación América sin Muros, Bernardo Méndez Lugo.

Cuando estés frente a la policía, agentes de migración o cualquier autoridad, es mil veces mejor ser indocumentado que mostrar documentos falsos ya que existen graves penas de cárcel para quienes los portan.

Evita los robos menores en supermercados y mantente informado en el tema migratorio en medios en español. Aunque no seas creyente en las iglesias puedes encontrar consejo y orientación migratoria en los templos religiosos.

Sigue al pie de la letra las leyes del país. Usa cinturones de seguridad, no bebas o uses drogas cuando conduzcas, respeta los límites de velocidad, señales y reglas de tránsito. Procura que tu vehículo esté en optimas condiciones como por ejemplo, que todas las luces funcionen. De esa manera, no llamarás la atención de la policía.

Evita salir y manejar de noche si no tienes necesidad. No hagas reuniones en tu casa que se prolonguen más allá de las 10:00 de la noche. Ni hagas escándalos en tu vivienda.

No acoses a nadie en la calle, ni lances piropos. No hagas insinuaciones o propuestas sexuales a nadie y mucho menos a menores de edad. Aún cuando el menor acepte o simpatice con tus coqueteos, te puedes meter en un lío con la justicia que puede llevarte a la cárcel y a ser entregado a migración.

Mánten limpios los alrededores de tu casa. No dejes basura tirada al frente, en el jardín u otras áreas que puedan provocar un reporte a la policía de tus vecinos.

Evita ir a aeropuertos, terminales de autobuses o trenes ya que son lugares donde existe cierto nivel de riesgo de inspección por parte de migración.

No dejes a tus hijos menores de 12 años solos en la casa o automóvil. Tampoco dejes a tu mascota en el auto durante el verano.

No golpees a tu cónyuge o hijos. La violencia doméstica y el abuso de menores es fuertemente castigada y puede llevarte a la deportación.

No te cases por los “papeles”. Si descubren que tu matrimonio es simulado, puedes ser detenido, sujeto a cárcel y deportado.

Cinco pecados capitales

El abogado en migración Alex Gálvez dice que hoy es más importante que nunca que los indocumentados eviten cometer lo que en base a su experiencia como defensor llama, “los cinco pecados capitales del inmigrante”.

“Violencia doméstica, manejar bajo la influencia del alcohol, robos menores en tiendas departamentales, prostitución y drogas”, precisa.

Aclara que muchos hispanos piensan que un empujón o una cachetada no es violencia doméstica, pero sí lo es. Y aunque la esposa o pareja no los reporte a la policía, los vecinos puede hacerlo.

Sobre la prostitución, pide prestar especial atención porque en muchos países no es delito solicitar estos servicios, pero en Estados Unidos en un crimen serio. La policía con frecuencia monta operativos encubiertos contra la prostitución en los que las mujeres policías se hacen pasar por prostitutas para atrapar a los clientes y a los proxenetas de las mujeres. Muchos hispanos caen y van a dar a la cárcel.

En cuanto al alcohol y las drogas, recuerda que aunque en California ya es legal el consumo de marihuana para fines de diversión, para las autoridades federales – llámese Migración – el consumo y posesión de marihuana es un delito.

“Si encuentran que manejas bajo el influjo de marihuana y otras drogas además del alcohol, la policía te va a detener y corres el riesgo de caer en manos de migración, y entonces arruinas tu oportunidad de permanecer en el país”, subraya.