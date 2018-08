Dura amenaza contra agentes de ICE cuando Trump deje de ser presidente

El representante demócrata por el estado de Arizona, Rubén Gallego lanzó este jueves una avezada amenza contra los agentes de ICE.

La dura advertencia hace referencia a los agentes migratorios que siguen las ordentes del presidente Donald Trump según la cual se estarían acusando a cientos (y posiblemente miles) de hispanos que viven en la frontera sur de tener certificados de nacimiento fraudulentos.

“Si usted es un funcionario del gobierno de los EEUU y está deportando a los estadounidenses, tenga cuidado”, comentó Gallego junto con un tweet del periodista de MSNBC Chris Hayes , que se relacionó con el reporte del Washington Post.

“Cuando el gusano gira, no estarás seguro porque solo seguías órdenes. No tienes que tomar parte en actos ilegales ordenados por la administración de este Presidente”.

If you are a US government official and you are deporting Americans be warned. When the worm turns you will not be safe because you were just following orders. You do not have to take part in illegal acts ordered by this President’s administration. https://t.co/BLq48HRkbH

— Ruben Gallego (@RubenGallego) August 30, 2018