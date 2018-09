Crecen rumores sobre “cirugía secreta” de Melania para mejorar esta parte de su figura

Desde la sorpresiva cirugía de riñon a la que se sometio Melania en Mayo de este año los rumores sobre lo ocurrido no han dejado de recorrer las redes.

Algunos informes en el momento dijeron que incluso los amigos de Melania no tuvieron noticias suyas, lo que generó rumores de que ella habría dejado la Casa Blanca y que había regresado a su antigua vida en Manhattan. Desde entonces el misterio de la cirugía secreta de la Primera Dama no ha sido resulto para muchos.

Esta semana, una sesión de fotos dentro en Casa Blanca ha hecho que las redes sociales vuelvan a revivir el debate cuestionando que la Primera Dama tuvo un cambio muy notable en su apariencia física.

Como reportó Hollywood Life, crecen los rumores de que las casi cuatro semanas que Melania pasó fuera de los medios de comunicación en mayo no fueron realmente para el tratamiento de su afección renal, como dijo oficialmente la Casa Blanca, sino para su recuperación de una cirugía de aumento de senos.

