Conoce a la nueva ‘Diabla’ de ‘Sin senos sí hay paraíso’ de Telemundo tras salida de Majida Issa

Es un placer y un honor para mi hacer parte de la familia de @sinsenossihay con un personaje tan importante como “La Diabla” 😈. Ingreso a este maravilloso elenco con algo de nervios y mucha emoción a continuar el trabajo magistralmente ejecutado por @majidaissa al darle alma a Yésica Beltrán. Gracias por tu generosidad mi Maji y por cada palabra de aliento que me diste para asumirla, me las llevo en el corazón. Gracias a Dios por esta oportunidad, a @foxtelecolombia @telemundo, a mis compañeros y a mi director @herneylunadirector por confiar en mi. Como muchos de ustedes, yo también soy fan de la serie y pueden estar seguros que todo lo que haga será pensando en no defraudarlos y dar todo de mi para que Nuestra Diabla venga en esta temporada con toda 😈🔥 porque les adelanto que nos venimos con un cartel bien poderoso ! 😈🔥

