Kanye West tuvo un acto de humildad con Drake

Actualmente Drake está involucrado en un escándalo en el que cual ha salido a relucir el nombre de Kim Kardashian, ¿Qué pensará Kanye?

Por una vez en su polémica y dilatada trayectoria profesional, el rapero Kanye West ha admitido haberse equivocado y ha ofrecido una disculpa pública a otro compañero de profesión: el famoso Drake. Los dos artistas han mantenido una tensa relación a lo largo de los últimos meses por diversos motivos: por una parte, el marido de Kim Kardashian fijó por sorpresa la fecha del lanzamiento de su último disco -‘Ye’- en el mismo mes que el canadiense sacaría al mercado su esperado álbum ‘Scorpion’ y el hecho de que Kanye estrenara en solitario el tema ‘Lift Yourself’, que estaba previsto que grabara con Drake, no hizo más que aumentar las tensiones.

La gota que colmó el vaso habría sido su implicación -la de Kanye- como productor en el sencillo ‘The Story of Adidon’ de Pusha T, en el que este último acusaba al intérprete de ‘Hotline Bling’ de utilizar la ayuda de terceros para escribir sus letras y aseguraba además que tenía un hijo secreto, algo que el propio músico acabaría confirmando más adelante.

A todos esos desencuentros y a alguno más ha querido hacer referencia ahora Kanye en su plataforma favorita: Twitter, aunque en esta ocasión sus publicaciones se han visto definidas por un tono conciliador poco habitual en él y, lo que es aún más extraño, por el detalle de que ha comenzado su discurso entonando el mea culpa.

“Le envío buenas vibraciones y mi cariño a Drake, a su familia y a todo el equipo. Aún no he podido ver su espectáculo en persona, pero por las imágenes que hay en internet parece increíble“, ha asegurado para comenzar tendiendo una rama de olivo a su rival. “Comprendo dónde surgió la confusión. Permíteme que comience disculpándome por haber ‘pisoteado’ en un primer lugar tu fecha de lanzamiento…“, ha continuado para reconocer que no obró de forma correcta, y más si se tiene en cuenta que -según sus propias palabras- en aquel momento estaban “construyendo una relación y creando música juntos“.

En su defensa, el diseñador y músico ha alegado que se encontraba en una etapa muy complicada a nivel personal, marcada por su actividad frenética y descontrolada en la esfera virtual y, sin duda, también por el diagnóstico de que padecía trastorno bipolar que le hicieron al poco de cumplir 39 años. “Aun así debería haberte dado la oportunidad de que hiciéramos juntos ‘Lift Yourself’ antes de publicarla, porque era lo que habíamos hablado“, ha confesado.

Respecto a su implicación en la música con que Pusha T arremetió contra Drake, Kanye ha querido pedir perdón una vez más y asegurarle que, en contra de lo que pudiera parecer, jamás traicionaría su confianza hablando de su hijo en vista de que él había tratado de mantenerle alejado de la atención mediática. “Como estábamos empezando a conocernos como amigos y hermanos, debería haber hablado con Pusha sobre el verso acerca de Quentin Miller“, ha reconocido Kanye haciendo referencia a uno de los letristas con que colabora habitualmente Drake y que Pusha señaló como el responsable de algunos de sus mayores éxitos en su polémica canción ‘The Story of Adidon’. “No debería haberme involucrado en ningún tema que proyectara energía negativa contra tu persona. No tuve ninguna conversación acerca de tu hijo con Pusha. Ya no menciono a los hijos de otras personas después de lo que sucedió con Wiz hace unos años“.

Parece que Kanye ha aprendido la lección tras el revuelo que causó la serie de tuits que publicó en 2016 criticando a Wiz Khalifa después de interpretar como una falta de respecto hacia su esposa Kim Kardashian un mensaje en el que este anunciaba una nueva variedad del cannabis que comercializa, llamado ‘KK’ o Khalifa Kush.

En respuesta, el intérprete de ‘Yeezus‘ realizó varias alusiones a la vida profesional y personal de Wiz, burlándose de que una stripper -Amber Rose, la madre de su único hijo, y ex además de Kanye- le hubiera “atrapado” quedándose embarazada”, un comentario que fue recibido con indignación por muchos al involucrar en un asunto tan desagradable a un niño pequeño.

En aquella ocasión Kanye admitió que se había equivocado, pero no llegó a disculparse, pero ahora ha abrazado una nueva mentalidad ‘jedi’ -como la define él- que le permite confesarle sin miedo a Drake: “Te quiero y quiero a Pusha y sé que todos nos admiramos mutuamente por nuestro trabajo“.