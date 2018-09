Jennifer Garner está ‘aterrada’ y Ben Affleck no la puede apoyar

El tema del ciberacoso tiene descontrolada a la actriz

Teniendo en cuenta las edades que presentan los retoños del matrimonio que en su momento formaron los actores Ben Affleck y Jennifer Garner, padres de Violet (12), Seraphina (9) y Samuel (6), resulta francamente comprensible que la afamada intérprete todavía no les permita hacer uso de la esfera virtual para adentrarse en el adictivo y arriesgado mundo de las redes sociales.

Sin embargo, la artista ha aprovechado su decisión de divulgar una información tan íntima de su vida personal para reflexionar abiertamente sobre los peligros que, tanto para los adultos como para los menores de edad, entraña el uso continuado de estas plataformas, así como el “terror” que experimenta ante la mera perspectiva de que sus retoños acaben sufriendo un fenómeno tan intolerable -pero desgraciadamente cada vez más común- como el del ciberacoso.

“Mis niños todavía no tienen redes sociales, y la verdad es que me aterra la idea de que algún día me pidan permiso para hacerse una cuenta en esas páginas. Creo que ponen mucha presión en los niños, aunque también en el resto de la gente, y sobre todo en una edad en la que son especialmente vulnerables”, ha asegurado en conversación con el canal de noticias Fox News.

Al margen de lo sensato y razonable de su postura, dado el exceso de exposición pública que la esfera virtual proporciona a los adolescentes y el intenso escrutinio -lleno en ocasiones de burlas y críticas- al que estos se ven sometidos por parte de amigos y otros internautas, la estrella de Hollywood también reconoce que su temor podría obedecer igualmente al carácter algo “sobreprotector” que siempre le ha definido en su papel de madre.

“Quizá estoy siendo un poco sobreprotectora, no lo niego, así que si alguien sabe o tiene alguna idea sobre cómo lidiar con estas situaciones, por favor que me lo haga saber“, ha sentenciado con un toque de humor en la misma conversación.