La “mejor excusa” que Trump pudo encontrar para explicar grotescas revelaciones de nuevo libro

En medio del huracán político que ha desatado el nuevo libro que revela los secretos más initmos de la Casa Blanca de Donald Trump, el presidente contraataca.

El magnate desde su cuenta de Twitter acusó al veterano periodista Bob Woodward de ser un “operativo” demócrata después de que se publicaran extractos de su nuevo libro.

Trump citó a sus ayudantes refutando los informes en “Miedo: Trump en la Casa Blanca” como evidencia de que el libro es inexacto.

“El libro de Woodward ya ha sido refutado y desacreditado por el General (Secretario de Defensa) James Mattis y el General (Jefe de Gabinete) John Kelly “, escribió. “Sus citas son un fraude, una estafa en el público. Del mismo modo otras historias y citas. Woodward es un “operativo” demócrata? ¿Notaron el tiempo?”

The Woodward book has already been refuted and discredited by General (Secretary of Defense) James Mattis and General (Chief of Staff) John Kelly. Their quotes were made up frauds, a con on the public. Likewise other stories and quotes. Woodward is a Dem operative? Notice timing?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 4, 2018