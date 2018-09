Condenan a boricua que traficó cocaína para “ayudar” a su familia por huracán María

Es considerada una de las mejores jugadoras profesionales de videojuegos en la isla

Nicole Lorenzo Cortez reconoció ante el juez haber aceptado traficar 14 kilos de cocaína a Nueva York para ayudar a su familia víctima del huracán María en Puerto Rico.

La joven de 20 años fue sentenciada ayer a 18 meses de prisión.

Lloró al decirle a la juez de la corte federal de Brooklyn, Carol Amon, que lamentaba sus acciones y sólo estaba tratando de hacer que sus padres “se enorgullecieran” de ella.

“Ojalá pudiera volver atrás y que alguien me diga que no haga lo que hice”. Por el tráfico de drogas hubiera recibido $4 mil dólares “Me arrepiento de esto”, dijo, citada por New York Post.

La abogada defensora Allegre Glashausser dijo que Cortez había estado desesperada tras el huracán del 20 de septiembre de 2017, que dejó a su madre sin trabajo y que ella tampoco podía encontrar empleo.

La abogado también señaló en los documentos judiciales que su cliente es considerada una de las mejores jugadoras profesionales de videojuegos de Puerto Rico.

“Mucha gente en Puerto Rico tenía los mismos problemas que ella y su familia, pero no recurrieron a la importación de 14 kilogramos de cocaína a Estados Unidos”, dijo la juez Amon secamente antes de imponer la sentencia.

Cortez -quien juega bajo el mando de EmphyZ en el sitio Twitch- fue atrapada en enero, cuando aterrizó en el aeropuerto JFK con dos valijas que contenían las drogas.

Fue capturada por agentes federales porque otro narcotraficante, arrestado un mes antes, llevaba un teléfono que incluía su información y una foto de su licencia de conducir.

Cortez abandonó la sala del tribunal llorando y tomándose de la mano con su madre. Permanecerá en libertad hasta que se rinda a la Oficina de Prisiones federal el 19 de octubre.

La cifra oficial de fallecidos por hechos relacionados con el huracán María es de 2,975 personas.