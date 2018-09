Orgullo mexicano: Celebran histórico León de Oro para Alfonso Cuarón por “Roma”

Nunca había ganado una película mexicana

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón fue condecorado con el León de Oro, máximo galardón del Festival de Cine de Venecia, gracias a película Roma, la cual rodó en algunas locaciones de la capital de México.

Cabe destacar que Guillermo del Toro, fue presidente del jurado, quien además admitió que la selección de este año fue un trabajo extremadamente difícil.

Personalidades mexicanas celebraron el nuevo éxito de Cuarón:

¡Esooooo chingao! Muchas felicidades querido @alfonsocuaron , a ti y a todo el equipo de #Roma. El primero de muchos. ¡Que alegría! https://t.co/z0OoIGSLOC — diego luna (@diegoluna_) September 8, 2018

Gana Alfonso Cuarón en la @la_Biennale y siento como si ganáramos todos. Felicidades a el y a todo su equipo por darnos ese sentimiento. @alfonsocuaron ¡Felicidades, querido Ponchini! #ROMA pic.twitter.com/mMkK8PNVrJ — Gael Garcia Bernal (@GaelGarciaB) September 8, 2018

¡Un mexicano gana el León de Oro! Con su historia, @alfonsocuaron nos demuestra (una vez más) que aun frente a obstáculos estructurales, siempre hay lugar para la creatividad y la imaginación— y que en ‘Roma’ y en todo México la realidad es transformable. pic.twitter.com/ScVQL1FLh0 — Zoé Robledo (@zoerobledo) September 9, 2018

Desde Venecia, les compartimos el momento exacto en el que @RealGDT proclama a #Roma, de @alfonsocuaron como la ganadora del León de Oro en la edición 75 del la Mostra di #Venezia pic.twitter.com/c1BvCxXkSI — AMC (@Cinefotografo) September 8, 2018

Se trata de un logro histórico:

Como era de esperarse, ROMA, de Alfonso Cuarón, gana el León de Oro en el festival de Venecia. Es la primera vez que una película mexicana gana ese premio. — Leonardo García Tsao (@walyder) September 8, 2018

El festival de Cannes no quiso invitar a @Netflix a su competencia oficial, pero el de Venecia le entregó hoy su máximo galardón. Felicidades @alfonsocuaron y a todo el equipo de @ROMACuaron. #LeonDeOro #OjoCriticoNews pic.twitter.com/9kwnpMO4yl — Juan C Arciniegas (@JuanCarlosCNN) September 8, 2018

El director Guillermo del Toro (@RealGDT), presidente del Jurado de @la_Biennale de Venecia, celebra el triunfo de su compatriota @alfonsocuaron. Por dos años consecutivos, ¡dos mexicanos obtienen el León de Oro! #Venezia75

EFE pic.twitter.com/ucH7lxEBUi — IMCINE (@imcine) September 8, 2018

Por su parte, Joel e Ethan Coen ganaron el premio a mejor guion con la cinta The Ballad of Buster Scruggs, The Nightingale de Jennifer Kent fue condecorada con el premio especial del jurado, ésta cinta fue protagonizada por Baykali Ganambarr, quien se llevó a casa el premio Marcello Mastroianni al mejor talento joven.

La copa Volpi a mejor actriz se le otorgó a Olivia Colman, por su interpretación en la cinta The Favourite, y Willem Dafoe fue galardonado mejor actor con el mismo premio por su trabajo en At Eternity’s Gate.

La película por la que fue condecorado el cineasta mexicano que además ya ha ganado el Oscar a mejor director en 2014 por Gravity, es una historia semi-autobiográfica en blanco y negro sobre la vida en la Ciudad de México en la década de los 70, vista a través de los ojos de una ama de llaves, Cleo.