De reina del baile a ganar el partido de fútbol americano

El fútbol americano es un deporte tradicionalmente masculino

UnA estudiante de último año de secundaria en Ocean Springs, Misisipi, fue coronada reina del baile el viernes por la noche.

Tres horas más tarde ella marcó el punto ganador del partido -en tiempo extra- para el equipo de fútbol de la escuela.

Kaylee Foster fue coronada como la reina de la escuela secundaria de 2018 Ocean Springs High School el viernes por la noche.

Una vez que las felicitaciones y las fotos se completaron, regresó a la casa, se puso su uniforme de fútbol y se unió a sus compañeros de equipo para el partido de fútbol de bienvenida de los Greyhounds.

Foster terminó pateando dos goles en un juego que terminó empatado en 6-6. En el tiempo extra pateó el punto extra ganador, consiguiendo que Ocean Springs venciera a los Rebels 13-12.

“Realmente no tengo palabras”, dijo Foster después del juego, de pie en el campo con su uniforme de fútbol, ​​coronada con la tiara de reina del baile. “Esto ha sido tan maravilloso. Me encanta el fútbol y me encanta Ocean Springs”, dijoen su twitter.

El entrenador, Ryan Ross, reconoció la singularidad del partido y la valía de la chica.

“Me gustaría verificar en todo el país y ver si alguna vez ha sucedido antes”, dijo Ross acerca de que la reina de la escuela de la escuela ganara el partido de fútbol. “Sin duda, es un fin de semana inolvidable para todo el equipo, pero especialmente para Kaylee. Es una gran noche para ella. Estoy orgulloso de ella y estoy orgulloso del equipo”, comentó.

Foster afirma que estaba más nerviosa por el título de reina de la fiesta que por la patada ganadora del juego.

“Estaba bastante segura de que no iba a ser la reina del baile, pero estaba bastante segura de que podía marcar el gol.