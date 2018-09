Luchadores, Gigantes y Toros Rojos: lo que viene en la Bahía

Viernes 28 de septiembre

Adiós a la temporada de los Gigantes

Ya llegó el fin del calendario y los Gigantes apenas mejoraron en comparación con el año pasado. Pero nada mejor que cerrar la campaña 2018 con la oportunidad de tropezar a los odiados rivales, los Dodgers de Los Ángeles. Tres días de intensidad que probablemente definirán al campeón de la División Oeste de la Nacional (que será Colorado, Arizona o LA). Iniciamos el viernes 28 a las 7:15 pm, continuando el sábado 29 a la 1:05 pm y cerrando calendario el domingo 30 a las 12:05 pm en el AT&T Park, aquí en San Francisco. Boletos y más detalles en sfgiants.com.

Sábado 6 de octubre

Toros Rojos vs Earthquakes en Avaya

La vez pasada comentábamos que los Quakes enfrentaban al número 1 del Oeste, el FC Dallas, pero en esta ocasión enfrentan a los Toros Rojos de Nueva York, los número 1 en toda la liga. Por el contrario, los de San José tienen el peor récord del calendario. Ha habido juegos memorables pero el escuadrón de San José no logró nunca encontrar ese equilibrio que le permitiera tener un paso firme, constante, en 2018. Y con semejante contrincante enfrente, San José tendrá que hacer acopio de todas sus fuerzas para plantarle cara a Nueva York y no caer en el intento. Acompaña a Vako, Hoesen, Wondolowski, Godoy y el resto de su compañía cuando emprendan la titánica tarea de detener, ya no digamos ganarle, a los Red Bulls de NY. Sábado 6 de octubre, 7:15 pm en Avaya Stadium. Boletos en taquilla y en sjearthquakes.com.

Viernes 19 de octubre

Big Time lucha libre en Salinas

Cerramos nuestra emisión de esta semana con la celebración de los 22 años de la empresa Big Time Wrestling de lucha libre, que tendrá una función de lujo en el Salinas PAL Youth Center (100 Howard Street, Salinas CA). La tenebrosa pareja de The Freaks, que son los actuales campeones de parejas de la empresa y cuyo maquillaje recuerda a la locura y monstruosidad del enemigo de Batman, el Guasón, defenderán su título ante la pareja de los llamados Reno Scum, que son Adam Thornstowe y Luster the Legend. Una tercia de rudazos van por el título de peso completo: Kimo, Mr. Ringer y Tony Vargas. También estarán Jeff Cobb, Eli Drake, Shane Kody y otros gladiadores favoritos del área de la Bahía. Función “Adrenalina”, viernes 19 de octubre, desde las 6:30 pm. Boletos desde 10 dólares. Para compra de boletos y más información btwrestling.com.