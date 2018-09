5 razones por las que en México odian al ‘Canelo’ Álvarez

Con cada pelea y triunfo del "Canelo" el pueblo mexicano le voltea más la espalda y lo aleja de los pedestales

El sábado por la noche miles celebraron con el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez su victoria sobre el kazajo Gennady Golovkin en Las Vegas y el sur de los Estados Unidos, pero en su país, México, fueron muchos más los que lamentaron la derrota del ahora ex campeón pese a que su compatriota se hubiera coronado.

En muchos casos fue lo discutido de la victoria sobre “GGG” lo que desencadenó la andanada de críticas en contra del pelirrojo boxeador, pero en otras, la mayoría, se debió a la total animadversión que existe en el medio de los aficionados al boxeo en México.

Como país, México ha producido más de 200 campeones mundiales, muchos de ellos auténticos ídolos del pueblo, guerreros de los encordados, respetados y considerados como los “mejores de todos los tiempos” algo que pese a sus múltiples campeonatos y 50 triunfos en el cuadrilátero, el nativo de Guadalajara, Jalisco, aún no logra.

¿Pero por qué ocurre esto?

¿Por qué sus victorias no logran el consenso del conocedor público mexicano?

Aquí algunas razones:

1- Su origen televisivo

No, este punto no tiene que ver con la pobreza, pues la gran mayoría de los boxeadores mexicanos, los grandes campeones, han nacido en condiciones extremas, algunos casi en la miseria absoluta y han salido adelante, por lo que ese no es el caso, más bien que su incursión en el profesionalismo su verdadero “origen” estuvo siempre acompañada y llevada de la mano de una televisora mexicana, Televisa, que lo fue armando como un producto de la farándula, haciéndolo posar desde muy joven con actrices y modelos, mientras en el ring conseguía triunfos de poca monta.

2- Sus rivales

La hoja de rivales de Saúl “Canelo” Álvarez cuenta con nombres de mucho respeto, pero casi ninguno en su mejor momento, pues casi todos fueron enfrentados en un momento en el que el retiro estaba muy cercano o bien como el caso de Miguel Cotto o Shane Mosley, fuera del peso en el que normalmente suelen combatir como Amir Khan o Julio César Chávez Jr., algo que le ha provocado poca credibilidad.

De hecho los únicos dos rivales que ha enfrentado en igualdad de circunstancias fueron Floyd Mayweather, quien lo derrotó de forma por demás clara y Golovkin con quien empató la primera vez y la segunda se llevó una muy discutida decisión.

3- Soberbia

Álvarez no es un tipo que se identifique con el pueblo pese a que salió de él. Es un tipo con poco carisma y que suele equivocarse en sus declaraciones, en las que en lugar de tratar de conciliar con la gente que no lo apoya, termina por retarlos y mostrarse bravucón. Suele autonombrarse “el mejor” y varias veces ha dicho que no le importa lo que piense el público de él. Una actitud que comparte con su esquina, que incluso alguna vez se burló del Mal de Parkinson que sufre Freddie Roach, en su momento manejador de Miguel Cotto.

4- Falta de humildad

Mientras los “grandes campeones mexicanos” siempre fueron cercanos a su gente, ayudando a sus barrios y conviviendo de manera cercana. Álvarez llega a todos lados en autos de lujo con un numeroso grupo de guaruras que lo cuidan de todo contacto humano, tanto a él como a las modelos o novias en turno que suelen acompañarle.

No es algo nuevo verle presumir sus automóviles de lujo y la gran riqueza amasada, algo que no está nada mal, pues su trabajo y sudor le han costado, pero es algo que no resulta muy agradable para un pueblo empobrecido como el mexicano.

5- Estilo

El estilo de Álvarez no es para nada el que acostumbran los grandes campeones mexicano, siempre falto de condición, cansado desde la mitad de sus peleas y tratando de terminar de un solo golpe, algo muy lejano al esgrima y maestría de los campeones mexicano y sobre todo, de su valentía, pues los ídolos del pueblo mexicano han enfrentado verdaderas guerras sobre el cuadrilátero en las que muestran el corazón, la pasión y hambre de triunfo, algo de lo que “Canelo” parece carecer, al menos para el público.

Vale destacar que sus constantes problemas y actitudes que incluyen un extraño caso de dopaje del cual él se defiende diciendo que se debió a comer carne mexicana contaminada, le ha valido para perder una buena cantidad de patrocinadores como la marca de ropa Under Armour que decidió no trabajar más con el hoy campeón mundial medio.

El pueblo de México es gran aficionado al boxeo y gran conocedor de la disciplina, con una tradición de guerreros y héroes que les han apasionado como Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, Erik Morales, Marco Antonio Barrera, Ricardo López Nava, Daniel Zaragoza, Rubén “Púas” Olivares, Pipino Cuevas y Raúl “Ratón” Macías, una lista en la que Álvarez parece no tener un lugar, al menos no para los aficionados.