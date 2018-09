Los autos usados que más lentamente se venden en los Estados Unidos

Estos son los autos usados que más tiempo se mantienen en el mercado, así que tienes tiempo para pensar si comprarlos o no

Puedes tener muchas razones para vender tu coche y todas ellas son muy válidas, lo mismo que las que tengas para comprar un auto usado, mismas que en varias ocasiones hemos analizado aquí.

Comprar un auto usado requiere de paciencia y cierta información para no hacerlo mal, es decir, no terminar adquiriendo algo que en realidad no es lo que necesitamos.

Una vez que un auto usado se pone a la venta, por lo general pasan 46.6 días antes de que sean vendidos, algunos se venden realmente rápido, muy por debajo del promedio, sin embargo, existen otros que tardan bastante más.

Hablamos normalmente de SUV de lujo y vehículos “americanos”, los que pueden tardar más de 65 días en el mercado antes de que un interesado en adquirirlos aparezca. Esto representa entre el 33 y el 45 por ciento más de tiempo para vender estos coches.

Una de las causas puede ser que los miembros de esta lista son autos de menor demanda y mayor oferta, es decir, hay más unidades a la venta que compradores interesados, algo normal en el libre mercado.

Estos son los autos que más lentamente se venden en los Estados Unidos.