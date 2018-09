Manuel “El Loco” Valdés está muy delicado y su hijo Cristian Castro ni siquiera le ha llamado

Un tumor en la cabeza tiene al comediante hospitalizado

La salud del emblemático comediante mexicano Manuel “El Loco” Valdés de 87 años, se encuentra muy comprometida, pero eso no ha motivado a su hijo Cristian Castro a llamarlo o visitarlo en el nosocomio donde este jueves fue operado.

“El Loco” fue diagnosticado con un segundo tumor cancerígeno en la cabeza, por lo que se sometió a una intervención quirúrgica de pronóstico reservado. Su hijo Alejandro dio detalles a la prensa mexicana de la salud de su padre y reveló que no han contando con la solidaridad de Cristian.

“A lo mejor no tiene nuestro teléfono, pero ya no nos tiene preocupados, que hable o que no hable”, expresó Alejandro.

Hoy entrará a cirugía a las 11 am Don #ManuelElLocoValdés, así es como su familia pide una cadena de oración para el comediante, a quien le deseamos una pronta recuperación 🙏#HoyRecuerdoCuando hace unas semanas convivíamos con cariño con él en el Foro pic.twitter.com/CsZyRiAKLY — Programa Hoy (@programa_hoy) September 20, 2018

Hay que recordar que Cristian es producto de la relación que sostuvo “El Loco” con la actriz Verónica Castro. Aunque no lo reconoció como hijo sino hasta que el cantante era adulto, ambos declararon públicamente que se mantenían en contacto.

Desde que se comenzaron a presentar los problemas de salud de “El Loco” ha trascendido que el intérprete de “Azul” tampoco lo soporta económicamente.

La delicada salud de “El Loco” Valdés ha generado todo tipo de especulaciones, de hecho, este miércoles circuló en redes sociales la noticia falsa de su muerte.