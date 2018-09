Vale la pena regatear por tu factura de cable

Cuando se trata de obtener una mejor oferta en tu factura de televisión por cable, los miembros de Consumer Reports nos dicen que vale la pena regatear.

Esa es una de las conclusiones preliminares de la última encuesta de telecomunicaciones de Consumer Reports, en la que más de 176,000 miembros de CR calificaron a sus proveedores de servicios de internet, televisión y teléfono, y los planes combinados ofrecidos por estas compañías.

Los miembros de CR estaban muy insatisfechos, con la mayoría de las compañías cubiertas en las calificaciones, especialmente por el valor percibido de los servicios prestados. Probablemente eso no sea sorprendente, dado que los encuestados informaron que pagaron una mediana de $186 al mes por un paquete de servicios de televisión, internet y teléfono residencial.

La mayoría de las compañías de cable más grandes, Optimum (Cablevision), Comcast y Spectrum (Charter, Time Warner Cable, Bright House Networks), obtuvieron bajas calificaciones por servicio y valor al cliente, ubicándose en la mitad inferior de los proveedores incluidos en las nuevas calificaciones del servicio de telecomunicaciones

Un punto positivo de la encuesta fue que vale la pena tratar de negociar con tu proveedor por la factura de cable y la mayoría de los encuestados que tienen un plan de paquete lo hicieron. El 70% dijo que intentó negociar un mejor trato en algún momento y entre ese grupo la abrumadora mayoría, el 80%, pudo obtener uno o más beneficios, incluida una tarifa promocional nueva o extendida y rebajas de precios inmediatas.

Lo que puedes conseguir

Puedes ver el tipo de ofertas que nuestros miembros pudieron negociar en el cuadro que se encuentra a continuación. Las buenas noticias para aquellos que se han visto sorprendidos por una factura de cable que se dispara por las nubes al final de un período de promoción es que, casi un tercio de los que regatearon, pudieron obtener una nueva tarifa promocional. Sin embargo, otros pudieron extender su tarifa actual.

Aproximadamente, la cuarta parte de los que lo intentaron lograron que su compañía de televisión de pago redujera sus facturas mensuales hasta $50. Y un número decente pudo obtener canales premium como HBO y Showtime o un aumento en sus velocidades de internet con un descuento o, incluso, gratuito.

Una posible razón por las que las empresas de televisión de pago están más abiertas a la negociación es el creciente número de opciones de video streaming como DirecTV Now y Sling TV que replican paquetes de TV del estilo del cable a una fracción del costo (por lo general de $25 a $45 por mes).

Tarifas ocultas

Más allá de la encuesta de telecomunicaciones de CR, los consumidores continúan presentando quejas a través de nuestra plataforma Share Your Story (Comparte tu historia) acerca de las tarifas ocultas que cobran los proveedores de servicios de televisión por cable, satélite y telecomunicaciones.

Como resultado, Consumers Union, la división de defensa de Consumer Reports, ha lanzado un intento para que las compañías sean más sinceras con respecto al costo real del servicio mensual para los clientes.

Puedes unirte a la campaña firmando nuestra petición en WhatTheFee.com. Planeamos utilizar las firmas para instar a las compañías de cable a que fijen precios más transparentes.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.