Las espectaculares piernas de Bárbara Bermudo en traje de baño desatan pasiones

Más sensual que nunca

A sus 43 años Bárbara Bermudo está en plenitud física y espiritual. Para muestra la foto que compartió este fin de semana disfrutando de las bellas playas mexicanas en traje de baño.

“Más puede la constancia de una gota que la fuerza de una ola!!! Baby take me back @marioandresmoreno Feliz fin de semana #mexico”, escribió la ex titular de Primer Impacto.

Luciendo unas torneadas piernas y la silueta que la hizo famosa, la boricua levantó pasiones entre sus 1.3 millones de seguidores en Instagram, con más de 26,000 reacciones positivas.

Aunque desactivó los comentarios en su publicación, la cuenta de Suelta La Sopa republicó la foto y ahí sus admiradores se dieron vuelo con piropos y candentes comentarios.

“Bella”, “Está más hermosa que nunca”, expresaron algunos.

Lo que no pasó desapercibido fue que un programa de Telemundo difundiera información sobre Bárbara: “Me huele a que va para Telemundo“, escribió un usuario.