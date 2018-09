Carlos Ponce y su conmovedora despedida a su abuelita

View this post on Instagram

Cusa Descansa. No estamos tristes. Más bien celebrando su entrada al reino De Dios. Vivió una vida plena y llena de amor. Casi un siglo de espíritu vigoroso, lealtad, historias, y un legado de hijos, nietos y bisnietos que la extrañarán hasta un nuevo encuentro. Entonces Jesús le dijo: —Yo soy la resurrección y la vida. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Juan 11:25-26